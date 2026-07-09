"اشتقنا لك كثيرًا".. رسالة مؤثرة من جمانة جمال إلى فضل شاكر بعد إخلاء سبيله

وشاركت جمانة جمال رسالتها عبر حسابها على "إنستغرام"، واختارت لها عنوان "من تلميذة إلى أستاذ"، مستذكرةً رحلته الفنية، ومؤكدةً أنها تربّت على صوته وأعماله منذ بداياته، معتبرةً أن حضوره شكّل علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي.
وأكدت في رسالتها أن فضل شاكر قدّم مسيرة فنية تركت بصمة في وجدان الجمهور، مشيرةً إلى أن السنوات الأخيرة حملت له الكثير من التحديات، لكنها شددت على أن محبيه ظلوا متمسكين بدعمه والإيمان به طوال تلك الفترة.
وأضافت أن ملايين من جمهوره كانوا على ثقة به منذ البداية، معتبرةً أن ما حدث يمثل إنصافاً بعد سنوات طويلة، قبل أن تختتم رسالتها بعبارات مؤثرة قالت فيها إنها اشتاقت إلى صوته، وإنها تفتخر بأنها عاشت في زمن فضل شاكر، مؤكدة أن الفن الحقيقي يبقى شاهداً على أصحابه مهما طال الغياب.
ويأتي هذا التفاعل بعد سلسلة من التعاونات الفنية التي جمعت فضل شاكر وجمانة جمال خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن عدد من الأغنيات التي حققت انتشاراً واسعاً، فيما ينتظر الجمهور الإعلان عن أعمال جديدة تجمعهما خلال المرحلة المقبلة.
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A post shared by جمانه جمال jumana jamal (@jumanajamal.official)
A post shared by جمانه جمال jumana jamal (@jumanajamal.official)
تفاعل وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح مع قرار إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر، موجهاً إليه رسالة تهنئة عبر حسابه على منصة "إكس"، أشاد فيها بمواقفه خلال السنوات الماضية، وكشف عن دعوة رسمية لزيارته إلى سوريا وتكريمه.
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