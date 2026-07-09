"اشتقنا لك كثيرًا".. رسالة مؤثرة من جمانة جمال إلى فضل شاكر بعد إخلاء سبيله

وشاركت جمانة رسالتها عبر حسابها على " "، واختارت لها عنوان "من تلميذة إلى أستاذ"، مستذكرةً رحلته الفنية، ومؤكدةً أنها تربّت على صوته وأعماله منذ بداياته، معتبرةً أن حضوره شكّل علامة فارقة في تاريخ الغناء .

وأكدت في رسالتها أن قدّم مسيرة فنية تركت بصمة في وجدان الجمهور، مشيرةً إلى أن السنوات حملت له الكثير من التحديات، لكنها شددت على أن محبيه ظلوا متمسكين بدعمه والإيمان به طوال تلك الفترة.

وأضافت أن ملايين من جمهوره كانوا على ثقة به منذ البداية، معتبرةً أن ما حدث يمثل إنصافاً طويلة، قبل أن تختتم رسالتها بعبارات مؤثرة قالت فيها إنها اشتاقت إلى صوته، وإنها تفتخر بأنها عاشت في زمن فضل شاكر، مؤكدة أن الفن الحقيقي يبقى شاهداً على أصحابه مهما طال الغياب.

ويأتي هذا التفاعل بعد سلسلة من التعاونات الفنية التي جمعت فضل شاكر وجمانة جمال خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن عدد من الأغنيات التي حققت انتشاراً واسعاً، فيما ينتظر الجمهور الإعلان عن أعمال تجمعهما خلال المرحلة المقبلة.