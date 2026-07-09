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&quot;اشتقنا لك كثيرًا&quot;.. رسالة مؤثرة من جمانة جمال إلى فضل شاكر بعد إخلاء سبيله
"اشتقنا لك كثيرًا".. رسالة مؤثرة من جمانة جمال إلى فضل شاكر بعد إخلاء سبيله
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"اشتقنا لك كثيرًا".. رسالة مؤثرة من جمانة جمال إلى فضل شاكر بعد إخلاء سبيله

فن

2026-07-09 | 06:15
"اشتقنا لك كثيرًا".. رسالة مؤثرة من جمانة جمال إلى فضل شاكر بعد إخلاء سبيله
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Aljadeed
"اشتقنا لك كثيرًا".. رسالة مؤثرة من جمانة جمال إلى فضل شاكر بعد إخلاء سبيله

بعد ساعات من إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر، وجّهت الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن فرحتها بهذه الخطوة، مؤكدةً أن عودته تمثل مكسباً للأغنية العربية ولجمهوره الذي انتظر هذه اللحظة لسنوات.

وشاركت جمانة جمال رسالتها عبر حسابها على "إنستغرام"، واختارت لها عنوان "من تلميذة إلى أستاذ"، مستذكرةً رحلته الفنية، ومؤكدةً أنها تربّت على صوته وأعماله منذ بداياته، معتبرةً أن حضوره شكّل علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي.

وأكدت في رسالتها أن فضل شاكر قدّم مسيرة فنية تركت بصمة في وجدان الجمهور، مشيرةً إلى أن السنوات الأخيرة حملت له الكثير من التحديات، لكنها شددت على أن محبيه ظلوا متمسكين بدعمه والإيمان به طوال تلك الفترة.

وأضافت أن ملايين من جمهوره كانوا على ثقة به منذ البداية، معتبرةً أن ما حدث يمثل إنصافاً بعد سنوات طويلة، قبل أن تختتم رسالتها بعبارات مؤثرة قالت فيها إنها اشتاقت إلى صوته، وإنها تفتخر بأنها عاشت في زمن فضل شاكر، مؤكدة أن الفن الحقيقي يبقى شاهداً على أصحابه مهما طال الغياب.

ويأتي هذا التفاعل بعد سلسلة من التعاونات الفنية التي جمعت فضل شاكر وجمانة جمال خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن عدد من الأغنيات التي حققت انتشاراً واسعاً، فيما ينتظر الجمهور الإعلان عن أعمال جديدة تجمعهما خلال المرحلة المقبلة.

 
 

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