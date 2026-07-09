التقرير الطبي يحسم الجدل ويكشف السبب الحقيقي لوفاة ايجي ايرتم نجمة "شراب التوت"

وأكد المحامي أوغور أوككويون أن التقرير الطبي أثبت بشكل قاطع أن وفاة إيجي إيرتم لم تكن مرتبطة بعضة القرد التي تعرضت لها خلال رحلة إلى تايلاند، كما أشيع عقب وفاتها، مشيراً إلى أنها تلقت العلاج اللازم فور إصابتها ولم تتعرض لأي مضاعفات ناتجة عنها.

وأوضح أن التقرير خلص إلى أن التسمم الكحولي كان السبب للوفاة، وهو ما أدى إلى إصابتها بنوبة قلبية داخل منزلها في منطقة كاديكوي بمدينة إسطنبول يوم 15 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت وفاة الممثلة قد أثارت موجة من التكهنات، بعد تداول روايات تحدثت عن احتمال انتقال عدوى خطيرة إليها إثر عضة القرد، خاصة مع ظهور آثار خدوش على جسدها، إلا أن نتائج التقرير الطبي أنهت تلك الفرضيات وحددت السبب النهائي للوفاة.

وتوفيت إيجي إيرتم بعد فقط من احتفالها بعيد ميلادها، فيما كانت قد ظهرت قبل ساعات من رحيلها برفقة والدتها وبدا عليها أنها تتمتع بصحة جيدة، قبل أن تعثر عليها والدتها متوفاة داخل منزلها.

وتعد إيجي إيرتم من الوجوه المعروفة في الدراما التركية، إذ شاركت في عدد من الأعمال البارزة، من بينها "شراب التوت"، و"العروس الجديدة"، و"قضية شرف"، بعد تخرجها في قسم الأوبرا والفنون الصوتية وبدء مسيرتها الفنية في مجال التمثيل.