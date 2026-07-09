إصابة في شبكية العين تُدخل ماجد المصري غرفة العمليات خلال ساعات

وأوضح ماجد المصري، في تصريحات صحافية، أن الأطباء حددوا يوم الجمعة أو السبت موعداً لإجراء الجراحة، مشيراً إلى أنه يخضع حالياً للمتابعة الطبية ويتلقى الرعاية اللازمة، معرباً عن شكره لكل من حرص على الاطمئنان على صحته، ومؤكداً تطلعه للعودة إلى نشاطه الفني في أقرب وقت.

وكان الفنان قد تعرض للإصابة عقب حضوره مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة 2026، حيث كان موجوداً في المدرجات لمساندة المنتخب الوطني إلى جانب عدد من الفنانين والشخصيات العامة، قبل أن يُنقل لتلقي الإسعافات الأولية، ويقرر الأطباء لاحقاً إجراء تدخل جراحي لعلاج الإصابة.

وعلى الصعيد الفني، انتهى ماجد المصري أخيراً من تصوير فيلمه الجديد "حدوتة"، الذي يشاركه بطولته الفنان حلمي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، على أن يُعلن قريباً عن موعد طرحه في دور السينمائية.

كما كان آخر ظهور درامي لماجد المصري في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أولاد الراعي"، الذي شارك في بطولته إلى جانب نخبة من نجوم الدراما ، وحقق حضوراً لافتاً خلال فترة .