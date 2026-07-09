وزير الثقافة السوري يدعو فضل شاكر إلى دمشق .. "سنكرّمه ونرد له الجميل"

في تدوينته إن فضل شاكر "كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري"، معتبراً أنه رافق مختلف مراحلها وتحمل أثماناً باهظة نتيجة موقفه، مؤكداً أنه لم يفقد ثقته بها رغم تخلي كثيرين عنها، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "أحرار الذين يحبونه ويقدرون موقفه الأصيل يهنئونه بمناسبة إخلاء سبيله"، مشيراً إلى أن "مسارح تنتظر قدومه ليصدح بصوته الحر ويقف بين أهله وجمهوره".

كما أعلن السوري أن الوزارة تدعو فضل شاكر إلى زيارة سوريا، مؤكداً نيتها تكريمه "ورد الجميل إليه بما يليق به وبالمثقفين الأوفياء أصحاب المواقف الخالدة".

واختتم صالح تدوينته بالقول إن "سوريا الجديدة لا تنسى من ثورتها"، في رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً على ، تزامناً مع استمرار التفاعل مع قرار إخلاء سبيل الفنان اللبناني.