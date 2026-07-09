وزير الثقافة السوري يدعو فضل شاكر إلى دمشق .. "سنكرّمه ونرد له الجميل"

وقال الوزير في تدوينته إن فضل شاكر "كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري"، معتبراً أنه رافق مختلف مراحلها وتحمل أثماناً باهظة نتيجة موقفه، مؤكداً أنه لم يفقد ثقته بها رغم تخلي كثيرين عنها، بحسب تعبيره.
وأضاف أن "أحرار سوريا الذين يحبونه ويقدرون موقفه الأصيل يهنئونه اليوم بمناسبة إخلاء سبيله"، مشيراً إلى أن "مسارح دمشق تنتظر قدومه ليصدح بصوته الحر ويقف بين أهله وجمهوره".
كما أعلن وزير الثقافة السوري أن الوزارة تدعو فضل شاكر إلى زيارة سوريا، مؤكداً نيتها تكريمه "ورد الجميل إليه بما يليق به وبالمثقفين الأوفياء أصحاب المواقف الخالدة".
واختتم صالح تدوينته بالقول إن "سوريا الجديدة لا تنسى من ناصر ثورتها"، في رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع استمرار التفاعل مع قرار إخلاء سبيل الفنان اللبناني.