هيفاء وهبي وسانت ليفانت يشعلان الجدل بفيديو غامض

وظهر سانت ليفانت في الفيديو وهو يقول: «فيكم تسمعوا أغنيتنا الجديدة... ميتسوبيشي»، قبل أن تقاطعه هيفاء وهبي قائلة: «بحبك»، في لقطة عفوية أثارت فضول المتابعين، الذين تساءلوا عمّا إذا كان اسم الأغنية سيكون «ميتسوبيشي» أم «بحبك ميتسوبيشي».
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تمت مشاركة منشور بواسطة Haifa Wehbe (@haifawehbe)
تمت مشاركة منشور بواسطة Haifa Wehbe (@haifawehbe)
وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور معه بكثافة، معبّرين عن حماسهم لمعرفة تفاصيل العمل وموعد طرحه، في حين اكتفت هيفاء بنشر المقطع من دون الكشف عن أي معلومات إضافية، معتمدةً أسلوب التشويق لإثارة فضول جمهورها.
ويُعد هذا التعاون من أبرز الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة، نظراً إلى الشعبية المتزايدة التي يحظى بها سانت ليفانت، إلى جانب المكانة الفنية التي تتمتع بها هيفاء وهبي في العالم العربي
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