وأشاد الغريب، خلال اللقاء، بمواقف الفنانين منذ السنوات الأولى للثورة، مثمنًا دعمهما المستمر للقضايا الإنسانية، ولا سيما متابعتهما لملف المعتقلين والمعتقلات، ومؤكدًا تقديره لما قدّماه من مواقف داعمة للشعب السوري.

وفي ختام اللقاء، منح محافظ حلب وماهر "درع الوفاء"، تكريمًا لجهودهما ومواقفهما المؤيدة للقضايا ، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر .