وأشاد الغريب، خلال اللقاء، بمواقف الفنانين منذ السنوات الأولى للثورة، مثمنًا دعمهما المستمر للقضايا الإنسانية، ولا سيما متابعتهما لملف المعتقلين والمعتقلات، ومؤكدًا تقديره لما قدّماه من مواقف داعمة للشعب السوري.
وفي ختام اللقاء، منح محافظ حلب يارا صبري وماهر صليبي "درع الوفاء"، تكريمًا لجهودهما ومواقفهما المؤيدة للقضايا السورية، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أفادت تقارير إعلامية كورية بانفصال النجم لي جونغ سوك والمغنية والممثلة آيو IU، لينتهي بذلك ارتباط عاطفي حظي باهتمام واسع بين عشاق الدراما الكورية والكيبوب حول العالم.
توفيت الإذاعية العراقية الرائدة هدى رمضان عن عمر ناهز الثمانين عامًا بعد صراع مع المرض، ومسيرة إذاعية امتدت لعقود، لتطوي برحيلها صفحة واحدة من أبرز الأصوات التي رافقت المستمع العراقي عبر أثير إذاعة بغداد منذ أواخر ستينيات القرن الماضي. وعُرفت الراحلة بصوتها الواضح، وسلامة لغتها، وقراءاتها الأدبية الواسعة التي جعلتها من أبرز مذيعات جيلها.
تتجه الأنظار إلى العائلة الملكية البريطانية مع تداول تقارير عن زيارة محتملة لـ ميغان ماركل وطفليها الأمير أرشي والأميرة ليليبت إلى المملكة المتحدة، للانضمام إلى الأمير هاري الذي وصل إلى بريطانيا خلال الأيام الماضية.