دارين حمزة تكشف أسرارًا لأول مرة... وتنهار باكية على الهواء بسبب والدتها

وتطرقت دارين إلى تجربتها في الدراما ، وتعاونها مع الفنان السقا، كما تحدثت عن رأيها في الأدوار الجريئة والانتقادات التي واجهتها، وكشفت أسباب منعها من دخول ، إضافة إلى موقفها من الشهرة والجمهور.

وشهدت الحلقة لحظات مؤثرة، إذ انهارت دارين حمزة بالبكاء أثناء استذكارها والدتها الراحلة ورحلتها مع مرض السرطان، كما تحدثت عن اغتيال والدها، وكشفت تفاصيل قرارها بعدم الإنجاب، والندم الذي شعرت به لاحقًا.

كما تناولت علاقتها بالدين بعد أدائها مناسك وزيارتها الكنيسة، قبل أن تدلي بعدد من المواقف السياسية التي أثارت الجدل، لتنتهي الحلقة بلحظة متوترة داخل الاستديو دفعتها إلى طلب إيقاف التصوير، في لفت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.