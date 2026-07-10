بعد غياب.. عبد الله شيخ خميس يطمئن جمهوره من المستشفى برسالة مؤثرة

وأكد شيخ خميس أن وضعه الصحي بخير، موضحًا في رسالة نشرها عبر حسابه أن كثيرين لم يكونوا على علم بأنه خضع لعملية، لكنه أراد أن يطمئن محبيه بعد نجاحها.
وقال الفنان السوري إن العملية "عدّت على خير وكانت أبسط مما توقع"، مشيرًا إلى أنه أصبح بخير ومعافى، وشكر كل من دعمه وسأل عنه خلال فترة وجوده في المستشفى.
ولاقى منشور عبد الله شيخ خميس تفاعلًا واسعًا من الجمهور وزملائه في الوسط الفني، الذين عبّروا عن سعادتهم بسلامته وتمنوا له دوام الصحة والعودة قريبًا إلى نشاطه الفني.
ويُعد دور "صالح" في مسلسل "ضيعة ضايعة" من أبرز المحطات في مسيرة عبد الله شيخ خميس، حيث جسّد شخصية صاحب الدكان في قرية "أم الطنافس الفوقا" وزوج زهرة، وارتبط اسمه بالعديد من المواقف الكوميدية التي جمعت شخصيته مع أسعد وجودة وسكان القرية.
وكان شيخ خميس قد كشف في مقابلات سابقة أن الفنان الراحل نضال سيجري كان وراء ترشيحه للدور، بعدما اقترح اسمه على المخرج الليث حجو، ليصبح "صالح" لاحقًا واحدة من الشخصيات المحبوبة في الدراما السورية.
وكان آخر حضور له في الموسم الرمضاني الأخير من خلال مسلسل "مولانا"، حيث أدى شخصية "أبو النور"، كما شارك خلال مسيرته في عدد من الأعمال البارزة، بينها "البطل" و"المصابيح الزرق"، إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه في "ضيعة ضايعة"، العمل الذي رسخ حضوره لدى الجمهور السوري والعربي.
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A post shared by عبدالله شيخ خميس | Abdallah Shikh Khamis (@abdallahshikhkhamis.actor)
A post shared by عبدالله شيخ خميس | Abdallah Shikh Khamis (@abdallahshikhkhamis.actor)
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