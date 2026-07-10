بعد شائعات الطلاق.. كيفانش تاتليتوغ وباشاك ديزر ينتظران طفلهما الثاني؟

وبحسب ما نقله الصحافي التركي بولنت جانكورت، فإن باشاك ديزر، البالغة من العمر 49 عامًا، حامل في شهرها الخامس تقريبًا، مشيرًا إلى أن الثنائي يستعد لاستقبال فرد جديد في عائلتهما.
ولم تقتصر الأنباء المتداولة على خبر الحمل فقط، إذ تحدثت التقارير عن أن المولود المنتظر قد يكون فتاة، لتصبح شقيقة صغرى لابنهما الأول "كورت إيفه"، الذي وُلد في أبريل/نيسان عام 2022.
ورغم انتشار هذه المعلومات بشكل واسع في وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من كيفانش تاتليتوغ أو باشاك ديزر لتأكيد الخبر أو نفيه.
ويُعرف الزوجان باعتمادهما أسلوبًا بعيدًا عن الأضواء فيما يتعلق بحياتهما العائلية، إذ يحرصان دائمًا على إبقاء تفاصيل حياتهما الخاصة وابنهما بعيدًا عن الإعلام.
وكان كيفانش تاتليتوغ وباشاك ديزر قد تزوجا في العاصمة الفرنسية باريس عام 2016، ليصبحا خلال السنوات الماضية من أبرز الثنائيات في الوسط الفني التركي، وسط متابعة كبيرة من الجمهور لأخبارهما العائلية والفنية.