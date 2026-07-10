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أول رسالة من محمد صلاح بعد وداع المونديال .. &quot;هذه بداية جديدة للكرة المصرية&quot;
أول رسالة من محمد صلاح بعد وداع المونديال .. "هذه بداية جديدة للكرة المصرية"
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أول رسالة من محمد صلاح بعد وداع المونديال .. "هذه بداية جديدة للكرة المصرية"

فن

2026-07-10 | 09:13
أول رسالة من محمد صلاح بعد وداع المونديال .. "هذه بداية جديدة للكرة المصرية"
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Aljadeed
أول رسالة من محمد صلاح بعد وداع المونديال .. "هذه بداية جديدة للكرة المصرية"

خرج قائد المنتخب المصري محمد صلاح عن صمته بعد أيام من وداع "الفراعنة" بطولة كأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، موجّهًا رسالة إلى الجماهير المصرية ومشجعي المنتخب حول العالم.

وقال صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية".

وأضاف قائد المنتخب المصري أن الوصول إلى كأس العالم والمشاركة في البطولة لم يعد الهدف الوحيد، قائلاً إن "التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية"، مؤكدًا أن هذا الفريق يستحق ثقة الجماهير ودعمها.

وجاءت رسالة صلاح بالتزامن مع عودة بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة، حيث حظيت بتفاعل واسع من الجماهير المصرية والعربية، التي عبّرت عن فخرها بما قدمه الفريق خلال البطولة رغم الخروج من الدور ثمن النهائي.

وكان المنتخب المصري قد ودّع منافسات كأس العالم 2026 بعد مواجهة قوية أمام الأرجنتين، انتهت بفوز الأخير 3-2، في مباراة قدّم خلالها "الفراعنة" مستوى لافتًا أمام أحد أبرز منتخبات العالم.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار العلمين وسط استقبال جماهيري كبير، حيث احتشد المشجعون لاستقبال اللاعبين والاحتفاء بالمستوى الذي ظهر به الفريق في أول مشاركة له بكأس العالم منذ سنوات.

وشهد استقبال المنتخب حضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية، إضافة إلى نقل أجواء العودة مباشرة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مشهد عكس حجم الاهتمام الشعبي بالمنتخب بعد رحلته التاريخية في المونديال.

وبهذه الرسالة، أكد محمد صلاح استمرار طموحه في قيادة مرحلة جديدة للكرة المصرية، معتبرًا أن مشوار الفراعنة في كأس العالم لم يكن النهاية، بل خطوة نحو مستقبل مختلف.

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