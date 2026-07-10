ميغان ماركل تقترب من العودة إلى المملكة المتحدة برفقة أرشي وليليبت

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، من المتوقع أن تعود دوقة ساسكس، البالغة من العمر 44 عامًا، إلى الأراضي برفقة طفليها، في زيارة ستكون الأولى للعائلة مجتمعة منذ عام 2022، حين شاركوا في فعاليات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

وأشارت التقارير إلى أن ميغان وأرشي وليليبت لا يُتوقع أن يشاركوا في ظهورات علنية خلال الزيارة المحتملة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من المتحدث دوق ودوقة ساسكس بشأن هذه الأنباء.

وكان الأمير هاري قد وصل منفردًا إلى المتحدة في السادس من يوليو، للمشاركة في عدد من الالتزامات الخيرية والفعاليات المرتبطة بالعد التنازلي لألعاب إنفكتوس 2027 التي ستقام في مدينة برمنغهام.

وكانت مخاوف قد حالت سابقًا دون مرافقة ميغان وطفليها للأمير هاري في بعض زياراته إلى ، إلا أن تقارير تحدثت عن جهود لتوفير ترتيبات أمنية خاصة تسمح بعودة العائلة إلى المملكة المتحدة.

وفي حال تمت الزيارة، فقد تشكل فرصة نادرة للقاء الأمير أرشي والأميرة ليليبت بجدهما الملك تشارلز الثالث، إذ كانت آخر لقاءات ليليبت مع جدها خلال زيارة العائلة إلى بريطانيا عام 2022، بينما وُلد أرشي في المملكة المتحدة قبل انتقال العائلة إلى .

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات بين الأمير هاري وبعض أفراد العائلة المالكة، رغم تأكيده في مناسبات سابقة رغبته في المصالحة مع عائلته.

وكان هاري قد أشار سابقًا إلى أن عودة زوجته وطفليه إلى بريطانيا مرتبطة بتأمين الحماية الأمنية المناسبة، في وقت لا تزال فيه الترتيبات الأمنية الخاصة به قيد المراجعة وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

وتترقب الأوساط الملكية هذه الزيارة المحتملة، التي قد تحمل فرصة لإعادة فتح قنوات التواصل بين أفراد العائلة من الخلافات.