بعد قصة حب استمرت سنوات... تقارير تكشف انفصال لي جونغ سوك وآيو IU

وبحسب ما أورده موقع "Dispatch"، اتخذ قرار الانفصال بشكل ودي، مع الحفاظ على علاقة الزمالة والصداقة بينهما، في ظل انشغالهما الكبير بجداول الأعمال والمشاريع الفنية المتتالية، ما صعّب استمرار اللقاءات بينهما.

وتعود بداية علاقة سوك وآيو إلى عام 2012، عندما التقيا للمرة الأولى أثناء مشاركتهما كمقدّمين لبرنامج الموسيقى الشهير "Inkigayo"، قبل أن تتحول صداقتهما التي استمرت لسنوات إلى علاقة عاطفية بعيدًا عن الأضواء.

وفي نهاية عام 2022، كشف موقع "Dispatch" عن علاقة الثنائي، قبل أن تؤكد وكالتاهما الخبر رسميًا، حيث تبادلا حينها رسائل مؤثرة عبّرا فيها عن تقديرهما ودعمهما المتبادل.

وخلال فترة ارتباطهما، شكّل الثنائي واحدًا من أكثر الأزواج متابعة في الوسط الفني الكوري، حيث تحدثا سابقًا عن تأثير كل منهما في حياة الآخر، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

وتُعد آيو من أبرز نجوم في مجال الغناء والتمثيل، فيما يملك لي سوك مسيرة ناجحة في الدراما من خلال أعمال بارزة مثل "Pinocchio" و"W"