ظهور نادر لـ ابن جورج الراسي .. بدا نسخة مصغرة عن والده

وظهر جو في الصور مرتديًا قميص المنتخب الإسباني، وهو يقبّل مجسّم كأس العالم، في لقطة عفوية لاقت اهتمام الجمهور، الذي عبّر عن محبته له، كما أشار عدد كبير من المتابعين إلى الشبه الكبير بينه وبين والده الراحل جورج الراسي.
ويُعد هذا الظهور من المناسبات النادرة لجو، إذ تحرص عائلته على إبقائه بعيدًا عن الأضواء والإعلام، الأمر الذي زاد من اهتمام الجمهور بالصور المتداولة، حيث استعاد محبو جورج الراسي ذكريات الفنان الراحل، ووجّهوا كلمات الدعم والمحبة لنجله.
وجاء ظهور جو في وقت تستمر فيه عائلة جورج الراسي بالحفاظ على حضور الفنان الراحل في ذاكرة جمهوره، بعد مسيرة فنية ترك خلالها بصمة خاصة في الأغنية اللبنانية والعربية.