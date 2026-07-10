ظهور نادر لـ ابن جورج الراسي .. بدا نسخة مصغرة عن والده

وظهر جو في الصور مرتديًا قميص المنتخب الإسباني، وهو يقبّل مجسّم ، في لقطة عفوية لاقت اهتمام الجمهور، الذي عبّر عن محبته له، كما أشار عدد كبير من المتابعين إلى الشبه الكبير بينه وبين والده الراحل .

ويُعد هذا الظهور من المناسبات النادرة لجو، إذ تحرص عائلته على إبقائه بعيدًا عن الأضواء والإعلام، الأمر الذي زاد من اهتمام الجمهور بالصور المتداولة، حيث استعاد محبو ذكريات الفنان الراحل، ووجّهوا كلمات الدعم والمحبة لنجله.

وجاء ظهور جو في وقت تستمر فيه عائلة جورج الراسي بالحفاظ على حضور الفنان الراحل في ذاكرة جمهوره، بعد مسيرة فنية ترك خلالها بصمة خاصة في الأغنية والعربية.