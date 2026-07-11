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بدرية طلبة تحسم الجدل حول اعتزالها وتكشف حقيقة ابتعادها عن الفن
بدرية طلبة تحسم الجدل حول اعتزالها وتكشف حقيقة ابتعادها عن الفن
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بدرية طلبة تحسم الجدل حول اعتزالها وتكشف حقيقة ابتعادها عن الفن

فن

2026-07-11 | 04:00
بدرية طلبة تحسم الجدل حول اعتزالها وتكشف حقيقة ابتعادها عن الفن
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Aljadeed
بدرية طلبة تحسم الجدل حول اعتزالها وتكشف حقيقة ابتعادها عن الفن

حسمت الفنانة المصرية بدرية طلبة الجدل بشأن ما تردد مؤخرًا حول اعتزالها التمثيل أو ابتعادها عن الساحة الفنية، مؤكدة أنها تواصل نشاطها الفني بشكل طبيعي، وأن كل ما أثير بهذا الشأن غير صحيح.

وأوضحت بدرية، عبر حسابها على "إنستغرام"، أنها تلقت رسائل من متابعين يطالبونها بالعودة إلى التمثيل، ما دفعها لتوضيح حقيقة الأمر، مؤكدة أنها لم تترك مهنتها ولم تُستبعد منها.

وقالت: "لا سيبت شغلي ولا اترفدت من شغلي ولا اعتزلت، ولسه بفضل الله مخلصة تصوير فيلم (الحافي) إخراج مازن الجبلي وبطولة إلهام شاهين." وأضافت أنها أرادت تصحيح المعلومات المتداولة، مؤكدة استمرارها في العمل، ومشيدة بالدعم والمحبة التي تتلقاها من الجمهور.

ويشارك في بطولة فيلم "الحافي" نخبة من النجوم، بينهم إلهام شاهين، وعمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، وصلاح عبد الله، ورانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، إلى جانب بدرية طلبة، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج مازن الجبلي.

وكان آخر ظهور فني لبدرية طلبة في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، بمشاركة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وخالد سليم، وعدد من الفنانين.

يُذكر أن بدرية طلبة كانت قد أعلنت قبل ثلاثة أشهر انتهاء أزمتها مع نقابة المهن التمثيلية، بعد إحالتها إلى مجلس التأديب في أغسطس 2025، ووجهت حينها رسالة شكر إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، مثمنة دعمه ومساندته لها خلال الأزمة.

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