بدرية طلبة تحسم الجدل حول اعتزالها وتكشف حقيقة ابتعادها عن الفن

حسمت الفنانة بدرية طلبة الجدل بشأن ما مؤخرًا حول اعتزالها التمثيل أو ابتعادها عن الساحة الفنية، مؤكدة أنها تواصل نشاطها الفني بشكل طبيعي، وأن كل ما أثير بهذا الشأن غير صحيح.



وأوضحت بدرية، عبر حسابها على " "، أنها تلقت رسائل من متابعين يطالبونها بالعودة إلى التمثيل، ما دفعها لتوضيح حقيقة الأمر، مؤكدة أنها لم تترك مهنتها ولم تُستبعد منها.



وقالت: "لا سيبت شغلي ولا اترفدت من شغلي ولا اعتزلت، ولسه بفضل مخلصة تصوير فيلم (الحافي) إخراج مازن الجبلي وبطولة إلهام شاهين." وأضافت أنها أرادت تصحيح المعلومات المتداولة، مؤكدة استمرارها في العمل، ومشيدة بالدعم والمحبة التي تتلقاها من الجمهور.



ويشارك في بطولة فيلم "الحافي" نخبة من النجوم، بينهم إلهام شاهين، وعمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، وصلاح ، ورانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، إلى جانب بدرية طلبة، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج مازن الجبلي.



وكان آخر ظهور فني لبدرية طلبة في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، بمشاركة ياسمين ، وكريم فهمي، وخالد سليم، وعدد من الفنانين.



يُذكر أن بدرية طلبة كانت قد أعلنت قبل ثلاثة أشهر انتهاء أزمتها مع المهن التمثيلية، بعد إحالتها إلى مجلس التأديب في أغسطس 2025، ووجهت حينها رسالة شكر إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، مثمنة دعمه ومساندته لها خلال الأزمة.