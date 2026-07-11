نجوم الفن يدعمون محمد صلاح بعد وعده للجماهير المصرية

حظيت التي وجهها محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، إلى الجماهير بتفاعل واسع، بعدما تعهد ببذل كل ما في وسعه لقيادة المنتخب نحو مرحلة تعيد المصرية إلى مكانتها على الساحة الدولية.



ونشر صلاح رسالته عبر حسابه على " "، معترفًا بحزن الجماهير بعد الخروج من ، لكنه أكد أن طموح المنتخب لا يقتصر على التأهل أو المشاركة فقط، بل يمتد إلى المنافسة على الإنجازات الكبرى، قائلاً: "وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية للكورة على الساحة الدولية... الفريق ده يستاهل ثقتكم."



وتفاعل عدد من الفنانين مع رسالة صلاح، معبرين عن دعمهم وثقتهم في قدرته على قيادة المنتخب لتحقيق المزيد من النجاحات.



وكتب الفنان السعدني: "معاك يا ملك، وإن شاء تاخد أفريقيا وتلعب كأس اللي جاي واللي بعده.. بنحبك يا مو." فيما اكتفت الفنانة راندا البحيري برسالة قصيرة قالت فيها: "بنحبك يا صلاح."



من جانبها، أكدت آيتن عامر أنها تشعر بالفخر بما قدمه المنتخب، وعلقت: "أنا شخصيًا مش زعلانة، وأنا فخورة بمواهب بلدي ولاعيبته الرجال اللي رفعوا راسنا، وهنستناكم تكسروا الدنيا بطولات."



كما أعربت سلمى أبو ضيف عن اعتزازها بأداء المنتخب، مؤكدة أن اللاعبين أعادوا الأمل للجماهير، وكتبت: "نحن فخورون بكم... جعلتمونا نصدق ونحلم، أنتم أبطال."



أما روجينا، فاختارت دعم المنتخب ومحمد صلاح بالاستشهاد بالآية الكريمة: "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه."



ويعكس هذا التفاعل الكبير من نجوم الفن حجم الدعم الذي يحظى به محمد صلاح والمنتخب المصري، وثقة الجمهور في قدرة "الفراعنة" على تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة.