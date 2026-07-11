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مرح عطية تعلن انفصالها عن عمرو جابر بعد أقل من عام على زواجهما
مرح عطية تعلن انفصالها عن عمرو جابر بعد أقل من عام على زواجهما
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مرح عطية تعلن انفصالها عن عمرو جابر بعد أقل من عام على زواجهما

فن

2026-07-11 | 03:56
مرح عطية تعلن انفصالها عن عمرو جابر بعد أقل من عام على زواجهما
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Aljadeed
مرح عطية تعلن انفصالها عن عمرو جابر بعد أقل من عام على زواجهما

أعلنت البلوغر المصرية مرح عطية انتهاء زواجها من المطرب عمرو جابر بعد أقل من عام على عقد قرانهما، مؤكدة أن الانفصال تم رسميًا عن طريق الخلع.

وكشفت مرح الخبر عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث كتبت: "كان إشهار عقد القران في العلن، فوجب إشهار الانفصال في العلن. تم الخلع، وأسأل الله أن يكتب لنا الخير حيثما كان"، مطالبة الجمهور باحترام خصوصية الطرفين، من دون الكشف عن أسباب الانفصال.

في المقابل، لم يعلق عمرو جابر على إعلان الانفصال، مكتفيًا بالصمت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الثنائي قد عقد قرانهما في أغسطس 2025 بحضور العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين، قبل أن ينتهي الزواج بعد نحو عشرة أشهر، بعدما حرصا طوال فترة ارتباطهما على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

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