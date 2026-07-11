مرح عطية تعلن انفصالها عن عمرو جابر بعد أقل من عام على زواجهما

أعلنت مرح انتهاء زواجها من المطرب بعد أقل من عام على عقد قرانهما، مؤكدة أن الانفصال تم رسميًا عن طريق .



وكشفت مرح الخبر عبر حسابها على " "، حيث كتبت: "كان إشهار عقد القران في العلن، فوجب إشهار الانفصال في العلن. تم ، وأسأل أن يكتب لنا الخير حيثما كان"، مطالبة الجمهور باحترام خصوصية الطرفين، من دون أسباب الانفصال.



في المقابل، لم يعلق على إعلان الانفصال، مكتفيًا بالصمت عبر حساباته على .



وكان قد عقد قرانهما في 2025 بحضور العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين، قبل أن ينتهي الزواج بعد نحو عشرة أشهر، بعدما حرصا طوال فترة ارتباطهما على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء.