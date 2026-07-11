مرح عطية تعلن انفصالها عن عمرو جابر بعد أقل من عام على زواجهما

نفت مصممة الأزياء التركية باشاك ديزر، زوجة النجم كيفانش تاتليتوغ المعروف عربياً باسم “مهند”، الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول حملها بطفلهما الثاني، مؤكدةً أن هذه الأخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة.
تتواصل رسائل التهنئة للفنان اللبناني فضل شاكر بعد خروجه من السجن، وسط تفاعل واسع في الأوساط الفنية والشعبية، كان آخرها من نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، الذي وجّه له رسالة مصورة عبّر فيها عن دعمه وترحيبه بعودته إلى الساحة الفنية.
حظيت الرسالة التي وجهها محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، إلى الجماهير المصرية بتفاعل واسع، بعدما تعهد ببذل كل ما في وسعه لقيادة المنتخب نحو مرحلة جديدة تعيد الكرة المصرية إلى مكانتها على الساحة الدولية.