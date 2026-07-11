مازن الناطور يهنئ فضل شاكر بعد خروجه من السجن ويدعوه إلى زيارة سوريا

تتواصل رسائل التهنئة للفنان اللبناني فضل شاكر بعد خروجه من السجن، وسط تفاعل واسع في الأوساط الفنية والشعبية، كان آخرها من نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، الذي وجّه له رسالة مصورة عبّر فيها عن دعمه وترحيبه بعودته إلى الساحة الفنية.



ونشر الناطور عبر حسابه على " " مقطع فيديو خاطب خلاله فضل شاكر، مهنئاً إياه بالسلامة، ومؤكداً أن محبيه وقفوا إلى جانبه خلال فترة أزمته.



وقال الناطور في رسالته: "الفنان الحر الشريف فضل شاكر أبو محمد، الحمد لله على سلامتك يا غالي، نورت "، مشيراً إلى أن محبيه كانوا إلى جانبه، كما كان هو إلى جانبهم في محنهم، بحسب تعبيره.



وأضاف نقيب الفنانين السوريين أن فضل شاكر عُرف بمواقفه، معتبراً أنه لم يكن يبحث عن الشهرة أو المكاسب، بل عبّر عن قضايا الشعوب ووقف ضد الظلم، وفق ما جاء في رسالته.



كما وجّه الناطور دعوة إلى فضل شاكر لزيارة ، قائلاً: "أهلاً وسهلاً فيك ببلدك الثاني"، داعياً إياه إلى إحياء حفلات على المسارح ، كما رحّب بانضمامه إلى الفنانين السوريين، قائلاً: "أهلاً وسهلاً فيك عضواً بنقابتنا".



ولاقت رسالة مازن الناطور تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولها المتابعون بالتزامن مع استمرار موجة التهاني التي يتلقاها فضل شاكر من فنانين وشخصيات عامة وجمهوره في بعد قرار إخلاء سبيله.

