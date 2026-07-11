بعد انباء حملها بطفلهما الثاني.. باشاك ديزر زوجة كيفانش تاتليتوغ تحسم الجدل

نفت مصممة الأزياء باشاك ديزر، زوجة النجم كيفانش تاتليتوغ المعروف عربياً “مهند”، الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول حملها بطفلهما الثاني، مؤكدةً أن هذه لا تمت إلى الحقيقة بصلة.



وكانت تقارير إعلامية تركية قد تحدثت عن انتظار مولودهما الثاني، مشيرةً إلى أن باشاك ديزر حامل في شهرها الخامس، وأن الطفل المنتظر سيكون فتاة، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهور النجم التركي الذي يحظى بشعبية كبيرة في .



وانتشرت شائعة الحمل بشكل كبير عبر ، حيث تداول عدد من المتابعين أخباراً عن استعداد كيفانش تاتليتوغ وزوجته لاستقبال طفل جديد، بعد نحو أربعة أعوام على ولادة طفلهما الأول “كورت إيفه تاتليتوغ” في 15 أبريل/نيسان عام 2022.



إلا أن باشاك ديزر قررت وضع حد لهذه ، ونفت صحة ما يتم تداوله، مؤكدةً عدم وجود حمل في الوقت الحالي، لتُنهي بذلك الجدل التي رافقت انتشار الشائعة خلال الفترة .