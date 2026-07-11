بعد انباء حملها بطفلهما الثاني.. باشاك ديزر زوجة كيفانش تاتليتوغ تحسم الجدل

وكانت تقارير إعلامية تركية قد تحدثت عن انتظار الثنائي التركي
مولودهما الثاني، مشيرةً إلى أن باشاك ديزر حامل في شهرها الخامس، وأن الطفل المنتظر سيكون فتاة، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهور النجم التركي الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي
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وانتشرت شائعة الحمل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث تداول عدد من المتابعين أخباراً عن استعداد كيفانش تاتليتوغ وزوجته لاستقبال طفل جديد، بعد نحو أربعة أعوام على ولادة طفلهما الأول “كورت إيفه تاتليتوغ” في 15 أبريل/نيسان عام 2022.
إلا أن باشاك ديزر قررت وضع حد لهذه الأخبار
، ونفت صحة ما يتم تداوله، مؤكدةً عدم وجود حمل في الوقت الحالي، لتُنهي بذلك حالة
الجدل التي رافقت انتشار الشائعة خلال الفترة الأخيرة
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