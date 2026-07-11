كريستيانو رونالدو بهدية مميزة لأكبر داعميه اليوتيوبر سبيد .. لن تصدقوا ما هي

فاجأ النجم صانع المحتوى الأميركي الشهير آي شو سبيد بهدية خاصة تحمل قيمة كبيرة، بعد نهاية مشوار منتخب البرتغال في 2026، في لفتة أثارت تفاعلاً واسعاً بين جماهير على .



وكشف آي شو سبيد عن تفاصيل المفاجأة أمام متابعيه، بعدما فتح الهدية التي وصلته من رونالدو، ليجد بداخلها الحذاء الذي ارتداه قائد المنتخب خلال منافسات المونديال، في تذكار استثنائي بالنسبة له، خصوصاً أنه من أبرز المعجبين بمسيرة رونالدو الكروية.



وكان رونالدو يخطط لتقديم الهدية إلى سبيد بنفسه خلال لقاء يجمعهما، إلا أن خروج المنتخب البرتغالي من البطولة حال دون ذلك، بعدما ودّعت البرتغال من دور الـ16 عقب خسارتها أمام ، قبل أن تصل الهدية لاحقاً إلى صانع المحتوى الأميركي.



واختار سبيد فتح الهدية أمام الكاميرات خلال وجوده في مدرجات مباراة إسبانيا وبلجيكا في الدور ربع النهائي من البطولة، لتتحول اللحظة إلى حظي بانتشار كبير، بعدما ظهرت عليه علامات السعادة والتأثر بالحصول على قطعة تحمل ذكرى من مشاركة رونالدو في المونديال.



وتعود علاقة رونالدو وآي شو سبيد إلى سنوات، حيث اشتهر الأخير بحماسه الكبير للنجم البرتغالي ومتابعته المستمرة لمسيرته، كما أصبح معروفاً بين الجماهير بسبب ردود فعله العفوية خلال مباريات رونالدو واحتفالاته بإنجازاته