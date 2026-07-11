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انفصال آيو ولي جونغ سوك بعد 4 سنوات من الحب… هذا سبب نهاية علاقتهما
انفصال آيو ولي جونغ سوك بعد 4 سنوات من الحب… هذا سبب نهاية علاقتهما
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انفصال آيو ولي جونغ سوك بعد 4 سنوات من الحب… هذا سبب نهاية علاقتهما

فن

2026-07-11 | 09:04
انفصال آيو ولي جونغ سوك بعد 4 سنوات من الحب… هذا سبب نهاية علاقتهما
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Aljadeed
انفصال آيو ولي جونغ سوك بعد 4 سنوات من الحب… هذا سبب نهاية علاقتهما

انتهت واحدة من أشهر قصص الحب في عالم الدراما الكورية والكيبوب، بعدما أعلنت وكالتا الفنانة آيو (IU) والممثل لي جونغ سوك (Lee Jong-suk) انفصالهما رسمياً، بعد علاقة استمرت نحو أربع سنوات.

وأكدت وكالة EDAM Entertainment الخاصة بآيو، ووكالة ACE FACTORY الممثلة للي جونغ سوك، أن الثنائي قررا إنهاء علاقتهما العاطفية، مع الاستمرار بعلاقة قائمة على الاحترام والمودة كزميلين في الوسط الفني.

وبحسب تقارير إعلامية كورية، بينها تقرير لموقع Dispatch، فإن السبب الأبرز وراء الانفصال يعود إلى انشغال الطرفين بجداول أعمالهما الفنية المكثفة، ما جعل اللقاءات بينهما أكثر صعوبة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت التقارير أن كثرة المشاريع والالتزامات المهنية لكل من آيو ولي جونغ سوك أثرت على علاقتهما، ليقررا في النهاية إنهاء ارتباطهما بطريقة هادئة مع الحفاظ على الاحترام المتبادل بينهما.

وتعود بداية قصة معرفة الثنائي إلى عام 2012، عندما التقيا خلال تقديمهما برنامج “Inkigayo” على قناة SBS، حيث نشأت بينهما صداقة قوية استمرت لسنوات، قبل أن تتحول إلى علاقة عاطفية أعلنا عنها رسمياً في ديسمبر 2022.

وخلال فترة ارتباطهما، حظي الثنائي بشعبية كبيرة بين الجمهور الكوري والعالمي، باعتبارهما من أبرز الأسماء في مجالَي التمثيل والموسيقى، لتصبح علاقتهما واحدة من أكثر العلاقات متابعة في الوسط الفني الكوري.

ورغم انتهاء العلاقة، يواصل النجمان التركيز على مسيرتهما الفنية، إذ يستعد لي جونغ سوك لعدد من المشاريع الجديدة، من بينها مسلسل “The Remarried Empress”، بينما تتابع آيو أعمالها الفنية والغنائية، بعد إنهاء تصوير مسلسل “21st Century Grand Prince’s Wife” والعمل على مشاريع موسيقية جديدة.

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