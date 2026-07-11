وائل رمضان يتعرض لوعكة صحية وسلاف فواخرجي تطمئن الجمهور

وشاركت سلاف متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام
" صورة جمعتها بزوجها، أرفقتها برسالة شكر وجهتها إلى الأطباء الذين أشرفوا على علاجه، وإلى الأصدقاء وكل من حرص على الاطمئنان عليه.
وقالت في رسالتها: "كل الشكر وخالص الامتنان للأطباء الرائعين والأصدقاء الذين كانوا إلى جانبنا خلال الوعكة الصحية التي ألمت بوائل الحبيب، ولكل من تواصل واطمأن عليه. أسأل الله
أن يديم الصحة والعافية على الجميع، والحمد لله دائمًا وأبدًا."
كما وجهت رسالة مؤثرة إلى زوجها، كتبت فيها: "ضحكتك بتسوى الدنيا
"، في تعبير عن حبها وارتباطها به، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معربين عن سعادتهم بتحسن الحالة الصحية لوائل رمضان
، ومتمنين له دوام الصحة والعافية، كما أشادوا بالعلاقة التي تجمع الثنائي
، والتي تحظى باهتمام واسع من الجمهور، خاصة مع ظهورهما المتكرر معًا وتبادل رسائل الدعم والمحبة.