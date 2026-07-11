وائل رمضان يتعرض لوعكة صحية وسلاف فواخرجي تطمئن الجمهور

طمأنت الفنانة جمهورها على الحالة الصحية لزوجها الفنان ، مؤكدة أنه تجاوز الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وأن حالته تشهد تحسنًا ملحوظًا، معربة عن امتنانها لكل من ساند العائلة خلال هذه الفترة.

وشاركت سلاف متابعيها عبر حسابها الرسمي على " " صورة جمعتها بزوجها، أرفقتها برسالة شكر وجهتها إلى الأطباء الذين أشرفوا على علاجه، وإلى الأصدقاء وكل من حرص على الاطمئنان عليه.



وقالت في رسالتها: "كل الشكر وخالص الامتنان للأطباء الرائعين والأصدقاء الذين كانوا إلى جانبنا خلال الوعكة الصحية التي ألمت بوائل الحبيب، ولكل من تواصل واطمأن عليه. أسأل أن يديم الصحة والعافية على الجميع، والحمد لله دائمًا وأبدًا."



كما وجهت رسالة مؤثرة إلى زوجها، كتبت فيها: "ضحكتك بتسوى "، في تعبير عن حبها وارتباطها به، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معربين عن سعادتهم بتحسن الحالة الصحية لوائل ، ومتمنين له دوام الصحة والعافية، كما أشادوا بالعلاقة التي تجمع ، والتي تحظى باهتمام واسع من الجمهور، خاصة مع ظهورهما المتكرر معًا وتبادل رسائل الدعم والمحبة.