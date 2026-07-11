"أدّات مناسك العمرة وزرت الكنيسة"..دارين حمزة تتحدث عن علاقتها بـ الدين وترد على المنتقدين

في واحدة من أكثر حلقاتها جرأةً وصراحة، تحلّ الممثلة دارين حمزة ضيفةً على حويّك، لتكشف للمرة الأولى تفاصيل مؤثرة وصادمة عن حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.

تتحدث دارين عن تجربتها في الدراما وتعاونها مع السقا، ورأيها بالأدوار الجريئة والانتقادات التي واجهتها، كما تكشف سبب منعها من دخول ، وتشرح موقفها من الجمهور ومن الشهرة.



وفي الجزء الأكثر تأثيرًا، تنهار باكية وهي تستذكر والدتها الراحلة ورحلتها مع مرض السرطان، كما تكشف تفاصيل اغتيال والدها، وتتحدث عن قرارها بعدم الإنجاب والندم الذي رافقها لاحقًا.



وتتطرق أيضًا إلى علاقتها بالدين بعد أداء مناسك وزيارة الكنيسة، قبل أن تدلي بمواقف سياسية أثارت الجدل، وصولًا إلى لحظة متوترة داخل الاستديو دفعتها للمطالبة بإيقاف التصوير.



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