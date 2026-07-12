رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح الأحد 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاماً".
وأضاف البيان أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحل بعد مسيرة طويلة في خدمة بلاده، متقدماً بالتعازي إلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم دولة قطر عام 1995، قبل أن يسلم مقاليد الحكم عام 2013 لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليحمل بعدها لقب "الأمير الوالد".
وخلال فترة حكمه، شهدت قطر تحولات سياسية واقتصادية واسعة، جعلتها لاعباً بارزاً على المستويين الإقليمي والدولي، كما ارتبط اسمه بمشاريع تنموية واستثمارات ضخمة واستضافة فعاليات عالمية.