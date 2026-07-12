دموع وفرحة محمد فضل شاكر بعد خروج والده.. ماذا قال على المسرح؟

وأوقف محمد فضل شاكر الغناء خلال الحفل الذي أحياه إلى جانب الفنانة هيفاء في مجمع الملك للأعمال، ليوجه رسالة إلى الجمهور قائلاً: " قلبي كبران بوجودي معكم، وبطلعة الوالد حبيب الملايين، وصار الوقت إنه يطلع إن شاء ، ونغني سوا إذا الله راد".

ولاقت كلمات محمد تفاعلاً واسعاً، بعدما عبّر عن اشتياقه للغناء إلى جانب والده، قبل أن يقدم أغنية "كيفك ع فراقي"، الديو الذي يجمعه بفضل شاكر، وسط أجواء مؤثرة.

كما حرص الفنان الشاب على تقديم عدد من أبرز أغنيات والده، بينها "يا غايب" و"أحلى رسمة"، في تحية خاصة له أمام الجمهور .

وتأتي رسالة محمد فضل شاكر بعد إطلاق سراح والده، في خطوة حظيت بتفاعل كبير في الأوساط الفنية ، حيث توالت رسائل الدعم والتهنئة للفنان اللبناني.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت انتشار صور قيل إنها لفضل شاكر بعد خروجه، قبل أن يتضح لاحقاً أن بعضها قديم، فيما تبيّن أن صورة أخرى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.