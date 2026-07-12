النجوم ينعون الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بكلمات مؤثرة

ومن بين أبرز المعزّين، الفنانة أحلام التي عبّرت عن حزنها عبر حساباتها على ، وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إلى جنان النعيم يا أبو مشعل والد الجميع"، مقدّمةً التعازي إلى أبناء الراحل وفي مقدمتهم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الشعب القطري وكل المقيمين في الدولة.

بدوره، وجّه الفنان علامة رسالة تعزية مؤثرة، مشيراً إلى أن رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يشكّل خسارة لقائد ترك بصمة فارقة في تاريخ قطر والمنطقة. وقال: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمةً فارقة في تاريخ قطر والمنطقة"، متقدماً بالتعازي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري، سائلاً أن يتغمد الراحل بواسع رحمته.

أما الفنانة نانسي عجرم، فأشادت بمسيرة الأمير الوالد، معتبرةً أنه "قائد صنع نهضة بلاده"، كما أشارت إلى العلاقة الخاصة التي جمعته بلبنان، مؤكدة أن اللبنانيين بادلوه المحبة والوفاء. وكتبت: "خالص التعازي إلى دولة قطر، قيادةً وشعبًا، برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".

كما قدّمت الفنانة إليسا تعازيها لدولة قطر وأميرها وشعبها، مشيرةً إلى مكانة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى اللبنانيين، وكتبت: "صديق يلّي وقف جنبه بظروفه الصعبة، الله يواسيكم ويصبركم".

ومن جهتها، عبّرت الفنانة داليا مبارك عن مواساتها لأسرة آل ثاني وللشعب القطري، داعيةً الله أن يتغمد الأمير الوالد بواسع رحمته وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.

كما نشر الفنان محمد فضل شاكر رسالة نعي تضمّنت الدعاء للراحل، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمة وغفر له، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وجزاه عن وطنه وأمته خير الجزاء".

وتأتي هذه الرسائل من نجوم الفن العرب تعبيراً عن الحزن برحيل الأمير الوالد، واستذكاراً لمسيرته التي ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ قطر وعلاقاتها .