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النجوم ينعون الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بكلمات مؤثرة
النجوم ينعون الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بكلمات مؤثرة
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النجوم ينعون الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بكلمات مؤثرة

فن

2026-07-12 | 04:52
النجوم ينعون الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بكلمات مؤثرة
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Aljadeed
النجوم ينعون الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بكلمات مؤثرة

نعى الديوان الأميري القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معلناً وفاته وسط حالة من الحزن في قطر والعالم العربي، لتتوالى رسائل التعزية من شخصيات سياسية وثقافية وفنية، عبّرت عن تقديرها لمسيرته ودوره في بناء دولة قطر الحديثة.

ومن بين أبرز المعزّين، الفنانة أحلام التي عبّرت عن حزنها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إلى جنان النعيم يا أبو مشعل والد الجميع"، مقدّمةً التعازي إلى أبناء الراحل وفي مقدمتهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الشعب القطري وكل المقيمين في الدولة.

بدوره، وجّه الفنان راغب علامة رسالة تعزية مؤثرة، مشيراً إلى أن رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يشكّل خسارة لقائد ترك بصمة فارقة في تاريخ قطر والمنطقة. وقال: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمةً فارقة في تاريخ قطر والمنطقة"، متقدماً بالتعازي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري، سائلاً الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته.

أما الفنانة نانسي عجرم، فأشادت بمسيرة الأمير الوالد، معتبرةً أنه "قائد صنع نهضة بلاده"، كما أشارت إلى العلاقة الخاصة التي جمعته بلبنان، مؤكدة أن اللبنانيين بادلوه المحبة والوفاء. وكتبت: "خالص التعازي إلى دولة قطر، قيادةً وشعبًا، برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".

كما قدّمت الفنانة إليسا تعازيها لدولة قطر وأميرها وشعبها، مشيرةً إلى مكانة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى اللبنانيين، وكتبت: "صديق لبنان يلّي وقف جنبه بظروفه الصعبة، الله يواسيكم ويصبركم".

ومن جهتها، عبّرت الفنانة السعودية داليا مبارك عن مواساتها لأسرة آل ثاني وللشعب القطري، داعيةً الله أن يتغمد الأمير الوالد بواسع رحمته وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.

كما نشر الفنان محمد فضل شاكر رسالة نعي تضمّنت الدعاء للراحل، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمة واسعة وغفر له، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وجزاه عن وطنه وأمته خير الجزاء".

وتأتي هذه الرسائل من نجوم الفن العرب تعبيراً عن الحزن برحيل الأمير الوالد، واستذكاراً لمسيرته التي ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ قطر وعلاقاتها العربية.

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