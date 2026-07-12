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أول ظهور بعد الزفاف.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يخطفان الأنظار
أول ظهور بعد الزفاف.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يخطفان الأنظار
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أول ظهور بعد الزفاف.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يخطفان الأنظار

فن

2026-07-12 | 04:54
أول ظهور بعد الزفاف.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يخطفان الأنظار
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Aljadeed
أول ظهور بعد الزفاف.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يخطفان الأنظار

سجّلت النجمة العالمية تايلور سويفت وزوجها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي أول ظهور علني لهما بعد زفافهما، خلال مشاركتهما في حفل زفاف لاعب كرة القدم الأمريكية جوجو سميث-شوستر وزوجته لورا كروك في ولاية كاليفورنيا.

وظهر الثنائي وهما يمسكان بأيدي بعضهما أثناء وصولهما إلى الحفل الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون بمدينة لاجونا نيغويل، حيث لفتا أنظار الحاضرين وعدسات المصورين.

واختارت تايلور سويفت لهذه المناسبة فستاناً وردياً دون حمالات، بينما ارتدى ترافيس كيلسي بدلة سوداء كلاسيكية، وظهرا وهما يتبادلان الأحاديث مع المدعوين ويشاركان أجواء الاحتفال.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم دوري كرة القدم الأمريكية، من بينهم لاعب فريق كانساس سيتي تشيفز باتريك ماهومز وزوجته بريتاني ماهومز، بعدما كان العروسان قد شاركا أيضاً في حفل زفاف سويفت وكيلسي الذي أقيم في وقت سابق.

ويأتي هذا الظهور بعد أيام قليلة من احتفال تايلور سويفت وترافيس كيلسي بزفافهما في مدينة نيويورك، بحضور عدد من الشخصيات الفنية والرياضية، قبل أن يقضيا فترة خاصة عقب الزواج في منتجع بولاية مونتانا الأمريكية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن حضور الثنائي لحفل الزفاف جاء خلال توقف قصير من شهر العسل، وسط توقعات باستكمال رحلتهما خلال الفترة المقبلة بعدد من الوجهات الأوروبية والجزر اليونانية.

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