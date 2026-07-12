وفاة أسطورة الغناء الإيطالي بيبينو دي كابري عن عمر 86 عاماً

وأعلن مدير أعمال الفنان خبر الوفاة في بيان رسمي، قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده السابع والثمانين في كابري، مسقط رأسه التي اختار أن يستلهم منها اسمه الفني.

وُلد بيبينو دي كابري جوزيبي فاييلا عام 1939، وبدأ شغفه بالموسيقى منذ طفولته، إذ أظهر موهبة مبكرة في العزف على البيانو، قبل أن ينطلق في مسيرته الفنية خلال أواخر خمسينيات القرن الماضي مع فرقته "ذا روكرز".

وشكلت أغنية "شامبانيا" التي طرحها عام 1973 نقطة تحول في مسيرته، بعدما أصبحت واحدة من أشهر الأغنيات ، ورسخت حضوره كأحد أبرز نجوم الغناء في إيطاليا.

ولم تقتصر نجاحاته على الجمهور الإيطالي، إذ قدم أعمالاً بلغات عدة بينها الإنجليزية والألمانية والفرنسية، ما ساهم في انتشار اسمه في عدد من الدول الأوروبية.

وخلال مسيرته، حقق دي كابري نجاحات لافتة، من بينها دخوله قوائم الأغاني الأكثر انتشاراً في ألمانيا خلال ستينيات القرن الماضي، كما توج مسيرته بالفوز في مهرجان سانريمو الموسيقي مرتين عامي 1973 و1976.

ويترك بيبينو دي كابري وراءه إرثاً فنياً امتد لعقود، بعدما أصبح واحداً من الأسماء التي طبعت ذاكرة الموسيقى الإيطالية في القرن العشرين.