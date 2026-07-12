أمل رزق تكشف أزمة صادمة.. 3 سرقات خلال 10 أيام خارج مصر

وأوضحت أمل رزق تفاصيل ما حدث عبر مقطع فيديو نشرته من خلال خاصية القصص على حسابها الرسمي بموقع " "، مشيرة إلى أنها فقدت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزتها، إضافة إلى عدد من مقتنياتها الشخصية وبطاقاتها البنكية.

وأكدت الفنانة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيث حررت ثلاثة محاضر لدى المختص، وتتابع التحقيقات أملاً في الوصول إلى المتسببين بالسرقات واستعادة ممتلكاتها.

وأشارت أمل رزق إلى أن أكثر ما يثير قلقها حالياً هو عدم تمكنها من إيقاف بطاقاتها الائتمانية بشكل فوري، خشية استخدامها بطريقة غير قانونية وما قد ينتج عن ذلك من خسائر مالية.

وتسعى الفنانة إلى إنهاء الإجراءات المرتبطة بهذه الوقائع، بالتزامن مع متابعة البلاغات التي تقدمت بها، من أجل تأمين حساباتها واستعادة ما فقدته.

وتُعد أمل رزق من الفنانات المعروفات في الدراما المصرية، إذ شاركت خلال مسيرتها في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من بينها "العائلة"، "ليالي الحلمية"، "آدم"، "كلام على ورق"، إضافة إلى أفلام "فبراير الأسود" و"أهواك".