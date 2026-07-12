أصالة تشعل الترند بتصريحها عن التجميل: "عاملة تريليون عملية"

وخلال حديثها على المسرح، قالت أصالة إنها خضعت للعديد من الإجراءات التجميلية، وأضافت بطريقة عفوية: "عاملة تريليون عملية و7 آلاف إبرة، ما في شيء ما عملته"، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها تعتمد أيضاً على الرياضة والإصرار للحفاظ على مظهرها.

وأوضحت أصالة أنها ترغب في الاستمرار بالاهتمام بنفسها، قائلة إنها تريد أن تبقى جميلة لجمهورها ولنفسها، مشيرة إلى أن العناية بالمظهر أصبحت جزءاً من نمط حياتها، إلى جانب التمارين الرياضية.

تصريحات أصالة جاءت خلال حفلها الذي أحيته ، حيث أشعلت المسرح بمجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع من الحاضرين الذين رددوا معها كلمات أغانيها.