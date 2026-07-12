وفاة اللاعب جايدن آدامز بعد أسبوع من خسارته في كأس العالم

خيّمت من الحزن على العالمية بعد وفاة الدولي الجنوب أفريقي جايدن آدامز، لاعب وسط منتخب جنوب أفريقيا، عن عمر 25 عاماً، بعد فترة قصيرة من مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات 2026.

وأثار رحيل اللاعب الشاب صدمة في الأوساط الرياضية، وسط رسائل نعي مؤثرة من عائلته والمقربين منه، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية محلية إلى أن الوفاة جاءت نتيجة إنهاء حياته، بينما تواصل الشرطة التحقيق لكشف ملابسات الحادثة بشكل رسمي.

وعقب إعلان خبر الوفاة، نشرت أكيلا أدندورف، شريكة آدامز ووالدة طفلته، رسالة مؤثرة عبر حسابها على منصة " "، شكرت فيها كل من قدم لها الدعم والتعازي خلال هذه الفترة الصعبة.

وقالت أدندورف: "شكراً جزيلاً لكم جميعاً على رسائل التعزية والدعم. إنها تعني الكثير بالنسبة لي ولابنتنا ألايا في هذا الوقت العصيب. أقدّر كل رسالة وصلتني، حتى وإن لم أتمكن من الرد عليها بعد، وسأحاول التواصل مع الجميع في أقرب وقت ممكن".

وكان آدامز، الذي دافع عن ألوان نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، قد شكّل أحد أبرز المواهب الصاعدة في المحلية، إلا أن النادي لم يؤكد في البداية أو ينفِ خبر وفاته.

من جهتها، نعت رابطة لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا اللاعب عبر حسابها على منصة "إكس"، مؤكدة أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للمنتخب والكرة الجنوب أفريقية.

وجاء في بيان الرابطة: "لقد سرق الموت واحداً منا بطريقة قاسية. فقد وطننا لاعب كرة قدم استثنائياً، لكن إرث جايدن آدامز سيبقى خالداً. سنظل نتذكر تواضعه وموهبته والفخر الذي مثّل به جنوب أفريقيا".

كما نقل موقع "سوكر لادوما" عن بريندين جونسون، إحدى المرشدات المقربات من اللاعب، أن عائلة آدامز تمر بمرحلة صعبة جداً، مشيرة إلى أن الحزن ما زال طازجاً وأن الأسرة لا ترغب في استقبال الاتصالات في الوقت الحالي بسبب حجم الصدمة.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "صنداي ورلد" الجنوب أفريقية أن آدامز توفي داخل منزله في مدينة ستيلينبوش قرب كيب تاون، فيما أشار الصحفي نوحو آدامز إلى معلومات تفيد بأن اللاعب كان يمر بظروف نفسية صعبة ويعاني من الاكتئاب.

وقبل ساعات من وفاته، كان آدامز قد أعاد نشر صورة تجمعه بشريكته أكيلا أدندورف عبر حسابه على "إنستغرام". وكان مرتبطاً منذ سنوات ولديهما ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات.

وكانت أدندورف قد وجهت له رسالة دعم قبل انطلاق مشوار جنوب أفريقيا في 2026، عبّرت فيها عن فخرها به، وكتبت: "أنا فخورة بك جداً وبكل ما بذلت من جهد. استمتع بكل لحظة وأرِ قدراتك. سأظل دائماً أكبر داعم لك".