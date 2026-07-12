عايض يوسف يقلق جمهوره برسالة غامضة

وأوضح عايض في تدوينته أنه عاش خلال الشهر الماضي أحداثًا وصفها بأنها من أصعب ما مر به، سواء على الصعيد العلني أو بعيدًا عن الأضواء، مشيرًا إلى أنه لا يتمنى أن يمر أي شخص بما مرّ به، وداعيًا أن يحفظ الجميع وييسر أمورهم. وأكد الفنان أنه طوال مسيرته الفنية التي امتدت أكثر من 12 عامًا، اعتاد على عدم الشكوى أو التذمر، واعتبر عبارة "الحمد لله" رفيقة دائمة له في مختلف الظروف، مؤكّدًا أن هذه هي المرة الأولى التي يبوح فيها علنًا بما يمرّ به.

وأضاف عايض أنه يعاني من إرهاق شديد، وأنه يحمل نفسه فوق طاقتها، خاتمًا رسالته بالدعاء بأن يبعد الله عن الجميع كل سوء ومكروه.

وقد حظيت كلمات الفنان بتفاعل واسع من المتابعين، الذين عبروا عن دعمهم وتمنياتهم له بالشفاء وتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وبرز بين المتفاعلين الفنان إبراهيم الحجاج، الذي كتب: "يدي بيدك للأبد، والحمد لله، والله يبعد عنك كل شر وكل حاسد وكل حاقد". كما امتلأت التعليقات برسائل المساندة، مؤكدين ثقته المتابعين في عودة عايض قريبًا إلى نشاطه الفني المعتاد.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من منشور آخر له عبر ، ألمح فيه إلى احتمال الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "باقي لي نقطة وأترك بكبرها، لأن اللي قاعد يصير موب طبيعي، الصدق يكفي"، دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، ما أثار تساؤلات متابعيه حول طبيعة الظروف التي يمر بها الفنان حاليًا.