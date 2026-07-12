أميرة بدر تعلن طلاقها وتكتفي برسالة قصيرة.. ماذا قالت؟

وكتبت أميرة بدر في منشورها: "تم الانفصال.. أتمنى له الخير"، لتفاجئ متابعيها الذين تفاعلوا مع الإعلان، ووجّهوا لها رسائل الدعم والتمنيات بالتوفيق خلال المرحلة المقبلة.
ولم تكشف الإعلامية المصرية عن ظروف الطلاق أو أي تفاصيل مرتبطة بالقرار، مفضّلة الاكتفاء بالإعلان المختصر والحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.
وأثار المنشور تفاعلاً واسعاً، خصوصاً بعد حذفه من حساباتها بعد فترة قصيرة من نشره، ما فتح باب التساؤلات بين المتابعين حول أسباب هذه الخطوة، إلا أن أميرة بدر لم تقدم أي توضيحات جديدة بشأن الأمر.
ويأتي إعلان الانفصال بالتزامن مع استمرار الجدل الذي رافق برنامجها "مع أميرة بدر" خلال الفترة الماضية، بعد إجراءات اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بشأن إحدى حلقات البرنامج.
وكان المجلس قد أعلن اتخاذ إجراءات مرتبطة بتقييم وتصحيح محتوى الحلقة، إلى جانب حذف أجزاء منها، على خلفية تناولها موضوعات تتعلق بتعاطي المواد المخدرة والإدمان والسياسات الجنائية المرتبطة بها.
وأكد المجلس حينها أهمية الالتزام بالمعايير المهنية الإعلامية، بعدما أثيرت شكاوى حول طريقة تناول بعض الموضوعات في الحلقة.
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