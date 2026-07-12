دارين حمزة تصرح: "البطولة بمصر مش هينة ولو بأميركا كنت أخدت الأوسكار"

في واحدة من أكثر حلقاتها جرأةً وصراحة، تحلّ الممثلة دارين ضيفةً على حويّك، لتكشف للمرة الأولى تفاصيل مؤثرة وصادمة عن حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.



تتحدث دارين عن تجربتها في الدراما وتعاونها مع السقا، ورأيها بالأدوار الجريئة والانتقادات التي واجهتها، كما تكشف سبب منعها من دخول ، وتشرح موقفها من الجمهور ومن الشهرة.

وفي الجزء الأكثر تأثيرًا، تنهار باكية وهي تستذكر والدتها الراحلة ورحلتها مع مرض السرطان، كما تكشف تفاصيل اغتيال والدها، وتتحدث عن قرارها بعدم الإنجاب والندم الذي رافقها لاحقًا.