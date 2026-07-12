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دارين حمزة تصرح: "البطولة بمصر مش هينة ولو بأميركا كنت أخدت الأوسكار"
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دارين حمزة تصرح: "البطولة بمصر مش هينة ولو بأميركا كنت أخدت الأوسكار"

فن

2026-07-12 | 09:13
دارين حمزة تصرح: "البطولة بمصر مش هينة ولو بأميركا كنت أخدت الأوسكار"
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Aljadeed
دارين حمزة تصرح: "البطولة بمصر مش هينة ولو بأميركا كنت أخدت الأوسكار"

في واحدة من أكثر حلقاتها جرأةً وصراحة، تحلّ الممثلة اللبنانية دارين حمزة ضيفةً على جوزيف حويّك، لتكشف للمرة الأولى تفاصيل مؤثرة وصادمة عن حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.

تتحدث دارين عن تجربتها في الدراما المصرية وتعاونها مع أحمد السقا، ورأيها بالأدوار الجريئة والانتقادات التي واجهتها، كما تكشف سبب منعها من دخول إيران، وتشرح موقفها من الجمهور ومن الشهرة.
وفي الجزء الأكثر تأثيرًا، تنهار باكية وهي تستذكر والدتها الراحلة ورحلتها مع مرض السرطان، كما تكشف تفاصيل اغتيال والدها، وتتحدث عن قرارها بعدم الإنجاب والندم الذي رافقها لاحقًا.
وتتطرق أيضًا إلى علاقتها بالدين بعد أداء مناسك العمرة وزيارة الكنيسة، قبل أن تدلي بمواقف سياسية أثارت الجدل، وصولًا إلى لحظة متوترة داخل الاستديو دفعتها للمطالبة بإيقاف التصوير.
 

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