دارين حمزة تصرح: "البطولة بمصر مش هينة ولو بأميركا كنت أخدت الأوسكار"

تداولت منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو توثق لحظة استقبال أسرة حارس مرمى المنتخب الوطني المصري، مصطفى شوبير، عقب عودته من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في مشهد مليء بالفرحة والاحتفال.
قضت محكمة جنح مصر الجديدة ، بحبس «راند» مديرة أعمال المطربة أنغام بالحبس شهر وكفالة 500 جنيه في واقعة اتهامهما بإصابة شاب بحادث تصادم أمام مستشفى الطيران.
بعد انتشار صور مزيفة نسبها البعض إلى أول ظهور للفنان فضل شاكر بعد خروجه من السجن، شارك المنتج الفني حسام الصعبي متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي صورة حديثة تجمعه بالفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك بعد أيام قليلة من خروجه من السجن، في أول ظهور له منذ انتهاء محنته القانونية.