استقبال حافل لـ مصطفى شوبير من عائلته وخطيبته ووالده احمد شوبير يحتضنه

وأظهر الفيديو حارس مرمى الأهلي السابق، أحمد شوبير، وهو يحتضن نجله مصطفى، وسط أجواء احتفالية استثنائية، حيث استقبلته الأسرة بـ«زفة بلدي» على أنغام أغنية «أنا بحبك يا مصطفى». كما حضر الاحتفال والدته وخطيبته جنا وعدد من أفراد العائلة والجماهير المقربين، لتكريم اللاعب على الإنجاز التاريخي الذي حققه مع المنتخب الوطني خلال المونديال.

ووجه احمد شوبير رسالة عبر "اكس" لابنه كتب فيها: " أنا أسعد واحد في ... الحمد لله".

واحتل هذا الاستقبال العائلي حيّزاً واسعاً على وسائل التواصل، حيث تفاعل الجمهور مع الفيديوهات التي ظهرت فيها اللحظات المؤثرة للاحتفاء بمصطفى شوبير، مع الإشارة إلى أن اللاعب لم يكن يعلم عن المفاجأة مسبقًا، حسب ما أفادت والدته، ما جعل اللحظة أكثر تميزًا وعاطفية.

أنا أسعد واحد في العالم... الحمد لله❤️ pic.twitter.com/J05nwZyeGf

— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 11, 2026

يأتي هذا الاحتفاء بعد ساعات قليلة من التكريم الرسمي الذي خصّت به الدولة بعثة منتخب مصر، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والجهازين الفني والإداري بمدينة ، تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني. ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب وطاقمهم كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، وهو أعلى وسام في مصر، تقديراً للأداء المتميز الذي قدموه خلال البطولة.

وحقق المنتخب المصري إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ مشاركاته، حيث أظهر اللاعبون روحاً قتالية وانضباطاً ومهارة فنية عالية نالت إشادة من الجمهور والخبراء على حد سواء. وعلى الرغم من وداع مصر البطولة بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب «مرسيدس بنز» بأتلانتا الأمريكية، إلا أن مشاركة المنتخب اعتبرت من أبرز الإنجازات التي سجلها تاريخ الكرة في المونديال.