محمد شاكر يخرج عن صمته: هذه حقيقة صور فضل شاكر المتداولة

وضع الفنان حدًا للجدل الذي رافق انتشار صور ومقاطع فيديو نُسبت إلى والده الفنان خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يوثّق أي ظهور جديد أو رسمي له، بل إن معظمه يعود إلى صور قديمة أو محتوى مُنتج باستخدام تقنيات .



