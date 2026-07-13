محمد شاكر يخرج عن صمته: هذه حقيقة صور فضل شاكر المتداولة

ونشر محمد شاكر توضيحًا عبر خاصية "ستوري" في حسابه على "إنستغرام"، قال فيه: "كل الصور والفيديوهات يلي عم بتنتشر بهالفترة على أساس أنها لوالدي الفنان فضل شاكر هي إما قديمة أو معمولة بالـ AI، وما في أي ظهور جديد أو رسمي إله".
ودعا محمد شاكر الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من صحة أي صورة أو مقطع فيديو قبل إعادة نشره، تجنبًا للمساهمة في تداول معلومات أو محتوى مضلل، مضيفًا: "نتمنى من الجميع يتحرّى الدقة، وما يتداول أي محتوى قبل التأكد من صحته".
كما ناشد محبي والده احترام المرحلة الحالية التي يمر بها، مشيرًا إلى أن فضل شاكر يحتاج إلى الوقت والراحة قبل العودة للقاء جمهوره، وقال: "وكمان أرجو منكم احترام هيدي المرحلة الحساسة، وإعطاء فضل شاكر الوقت والراحة يلي طلبها قبل ما يرجع يلتقي جمهوره".
وأثار توضيح محمد شاكر تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن بيانه وضع حدًا للشائعات التي رافقت انتشار صور ومقاطع فيديو جرى الترويج لها على أنها أول ظهور للفنان فضل شاكر، رغم أنها لا تعود إلى الفترة الحالية أو أنها أُنتجت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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