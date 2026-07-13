بعد انتقالها إلى العمل السياسي.. أول ظهور لروزينا لاذقاني داخل مجلس الشعب

وظهرت لاذقاني بإطلالة كلاسيكية باللون الأسود، حيث وثقت عدسات الكاميرات لحظة دخولها إلى قاعة المجلس وجلوسها إلى جانب الأعضاء، قبل مشاركتها في عملية التصويت الخاصة بانتخاب هيئة رئاسة المجلس، في أول مشاركة لها بصفتها عضواً في السلطة التشريعية.

وكان الرئيس السوري قد أصدر قراراً بتعيين روزينا لاذقاني ضمن حصة رئيس الجمهورية في مجلس الشعب، في خطوة مثّلت انتقالها إلى تجربة تجمع بين مسيرتها الفنية والعمل البرلماني.

وأثار ظهورها الأول داخل المجلس تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون صورها من الجلسة الافتتاحية، وسط تعليقات انقسمت بين الترحيب بتجربتها الجديدة والتساؤل حول دورها في الحياة السياسية إلى جانب نشاطها الفني.

وعلى الصعيد الفني، أنهت روزينا لاذقاني مؤخراً تصوير مسلسل "طريق العودة"، الذي يتناول معاناة السوريين في المخيمات وقضايا النزوح والتهجير، من خلال قصص إنسانية مستوحاة من الواقع، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما ، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة.