وفاة نجم Jurassic Park سام نيل عن 78 عامًا.. مسيرة سينمائية خالدة تنتهي في سيدني

وأوضحت العائلة أن وفاة نيل جاءت بشكل مفاجئ وغير متوقع، معربة عن امتنانها للطواقم الطبية في مستشفى سانت فنسنت الخاص على الرعاية التي تلقاها خلال أيامه ، من دون السبب المباشر للوفاة، مشيرة إلى أنه كان قد تعافى من إصابته السابقة بالسرطان.

وكان سام نيل قد كشف عام 2023 عن إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية التائية الوعائية المناعية، قبل أن يعلن في وقت لاحق دخوله مرحلة التعافي الكامل من المرض.

وُلد نيل، واسمه الحقيقي نايجل جون ديرموت نيل، في أيرلندا الشمالية عام 1947، وانتقل مع عائلته إلى نيوزيلندا وهو في السابعة من عمره، قبل أن يبدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، ويحقق انطلاقته عبر فيلم Sleeping Dogs عام 1977.

وشكّل عام 1993 محطة مفصلية في مسيرته، بعدما جسّد شخصية الدكتور غرانت في فيلم Jurassic Park للمخرج ستيفن سبيلبرغ، وهو الدور الذي رسّخ مكانته بين أشهر نجوم هوليوود، إلى جانب مشاركته في الفيلم الحائز على الأوسكار The Piano، قبل أن يواصل تألقه في أعمال بارزة مثل The Hunt for Red October وDead Calm وEvent Horizon وPeaky Blinders.

وامتدت مسيرة سام نيل لأكثر من خمسة عقود، شارك خلالها في أكثر من 150 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، وحصد العديد من التكريمات، من بينها لقب فارس في نيوزيلندا عام 2022، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة عشاق السينما حول .