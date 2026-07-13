دارين حمزة تتأثر على الهواء وتكشف للمرة الأولى تفاصيل مقتل والدها

وخلال الحلقة، لم تتمالك دارين دموعها وهي تستعيد ذكريات والدتها الراحلة ورحلتها مع مرض السرطان، قبل أن تتحدث بتأثر شديد عن حادثة مقتل والدها، في واحدة من أكثر لحظات الحلقة تأثيرًا.

كما تتناول تجربتها في الدراما وتعاونها مع الفنان السقا، ورأيها في الأدوار الجريئة، إضافة إلى الانتقادات التي واجهتها، والأسباب التي أدت إلى منعها من دخول .

وتتحدث أيضًا عن قرارها بعدم الإنجاب، معترفةً بالندم الذي شعرت به لاحقًا، كما تكشف تفاصيل علاقتها بالدين بعد أدائها مناسك وزيارتها إحدى الكنائس، وترد على الانتقادات التي طالتها بسبب ذلك.

ولا تخلو الحلقة من المواقف المثيرة، إذ تدلي دارين حمزة بآراء سياسية أثارت الجدل، قبل أن تشهد لحظة توتر داخل الاستديو دفعتها إلى طلب إيقاف التصوير، في يُعرض للمرة الأولى.