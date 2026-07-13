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دارين حمزة تتأثر على الهواء وتكشف للمرة الأولى تفاصيل مقتل والدها
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دارين حمزة تتأثر على الهواء وتكشف للمرة الأولى تفاصيل مقتل والدها

فن

2026-07-13 | 11:01
دارين حمزة تتأثر على الهواء وتكشف للمرة الأولى تفاصيل مقتل والدها
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Aljadeed
دارين حمزة تتأثر على الهواء وتكشف للمرة الأولى تفاصيل مقتل والدها

تطل الممثلة اللبنانية دارين حمزة ضيفةً على برنامج "سقف عالي" مع الإعلامي جوزيف حويّك، في حلقة استثنائية تفتح خلالها صفحات من حياتها الشخصية والمهنية، وتكشف للمرة الأولى تفاصيل مؤلمة عن مقتل والدها.

وخلال الحلقة، لم تتمالك دارين دموعها وهي تستعيد ذكريات والدتها الراحلة ورحلتها مع مرض السرطان، قبل أن تتحدث بتأثر شديد عن حادثة مقتل والدها، في واحدة من أكثر لحظات الحلقة تأثيرًا.

كما تتناول تجربتها في الدراما المصرية وتعاونها مع الفنان أحمد السقا، ورأيها في الأدوار الجريئة، إضافة إلى الانتقادات التي واجهتها، والأسباب التي أدت إلى منعها من دخول إيران.

وتتحدث أيضًا عن قرارها بعدم الإنجاب، معترفةً بالندم الذي شعرت به لاحقًا، كما تكشف تفاصيل علاقتها بالدين بعد أدائها مناسك العمرة وزيارتها إحدى الكنائس، وترد على الانتقادات التي طالتها بسبب ذلك.

ولا تخلو الحلقة من المواقف المثيرة، إذ تدلي دارين حمزة بآراء سياسية أثارت الجدل، قبل أن تشهد لحظة توتر داخل الاستديو دفعتها إلى طلب إيقاف التصوير، في مشهد يُعرض للمرة الأولى.

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