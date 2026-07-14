محمد صلاح يفجع بوفاة أقرب الناس اليه

توفيت عمّة قائد منتخب مصر ، خلال الساعات الماضية في ، ما خيّم بحالة من الحزن على أفراد أسرتها وأهالي قريتها، الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء، بالتزامن مع تلقي العائلة رسائل مواساة من محبي النجم المصري.

