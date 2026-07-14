محمد صلاح يفجع بوفاة أقرب الناس اليه

خطف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الأنظار فور عودته إلى العاصمة أوسلو، بعد انتهاء مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، لكن هذه المرة لم يكن السبب هدفًا أو إنجازًا داخل الملعب، بل تذكارًا غريبًا حمله معه من الولايات المتحدة.
أعربت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن استيائها من الانتقادات التي طالتها أخيرًا بسبب تقدّمها في العمر، بعدما وصفها أحد المتابعين بـ«العجوزة»، مؤكدة أنها لا تشعر بالخجل من عمرها، وأن لكل مرحلة عمرية جمالها وقيمتها الخاصة.
تطل الممثلة اللبنانية دارين حمزة ضيفةً على برنامج "سقف عالي" مع الإعلامي جوزيف حويّك، في حلقة استثنائية تفتح خلالها صفحات من حياتها الشخصية والمهنية، وتكشف للمرة الأولى تفاصيل مؤلمة عن مقتل والدها.