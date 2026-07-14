ابنة براد بيت تقترب من حذف اسم والدها رسميًا.. جلسة قضائية تحسم القرار

وأظهرت وثائق قضائية أن زاهارا تقدمت بطلب لتغيير اسمها من «زاهارا جولي-بيت» إلى «زاهارا مارلي جولي»، بعدما أنهت أحد أبرز الشروط القانونية المطلوبة في ولاية .

وبحسب الإجراءات المعتمدة، يتعين على الراغب في تغيير اسمه نشر إشعار رسمي في صحيفة معتمدة لمدة أربعة أسابيع متتالية، بهدف إتاحة المجال أمام أي جهة لتقديم اعتراض قانوني قبل انعقاد الجلسة القضائية.

واستكملت زاهارا فترة نشر الإشعار من دون تسجيل تطورات معلنة، لتنتظر الجلسة النهائية المقررة في 28 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يملك القاضي صلاحية الموافقة على الطلب إذا لم تظهر اعتراضات قانونية.

ولم تكشف زاهارا بصورة مباشرة عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذه الخطوة، إلا أن القرار يأتي في ظل الحديث المستمر عن توتر العلاقة بين وعدد من أبنائه، عقب انفصاله عن والخلافات العائلية التي أعقبت ذلك.

وكانت زاهارا قد توقفت عن استخدام لقب «بيت» خلال بعض المناسبات العامة، قبل أن تبدأ الإجراءات القانونية لاعتماد التغيير بصورة رسمية.

ولا تعد زاهارا أول أبناء بيت وأنجلينا جولي الذين يتخذون خطوة مماثلة، إذ سبقتها شقيقتها ، التي حصلت خلال عام 2024 على الموافقة القانونية لحذف لقب والدها من اسمها الرسمي.

كما لاحظ متابعون أن عددًا من أشقائها، بينهم وفيفيان، ابتعدوا عن استخدام لقب «بيت» في مناسبات عامة، ما أثار تساؤلات متكررة حول طبيعة علاقتهم الحالية بوالدهم.

وفي حال وافقت المحكمة على الطلب خلال الجلسة المقبلة، سيصبح اسمها القانوني رسميًا «زاهارا مارلي جولي»، لتنضم إلى أشقائها الذين اختاروا عدم استخدام لقب والدهم ضمن أسمائهم.