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تطورات جديدة في قضية الهام الفضالة ومحكمة الاستئناف تصدر حكما جديدا بحقها
تطورات جديدة في قضية الهام الفضالة ومحكمة الاستئناف تصدر حكما جديدا بحقها
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تطورات جديدة في قضية الهام الفضالة ومحكمة الاستئناف تصدر حكما جديدا بحقها

فن

2026-07-14 | 10:39
تطورات جديدة في قضية الهام الفضالة ومحكمة الاستئناف تصدر حكما جديدا بحقها
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Aljadeed
تطورات جديدة في قضية الهام الفضالة ومحكمة الاستئناف تصدر حكما جديدا بحقها

حصلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على حكم قضائي من محكمة الاستئناف، يقضي بإلزام الطرف المدّعى عليه بدفع تعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الإساءة والتشهير عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنته شركة «تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية»، الوكيل القانوني للفنانة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن المحكمة أقرت بأحقية موكلتها في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الإساءة والتشهير الإلكتروني اللذين تعرضت لهما خلال الأشهر الماضية، مؤكدةً أن الحكم يرسّخ الحماية القانونية للحقوق الشخصية والسمعة، ويبعث برسالة واضحة بأن التجاوزات عبر المنصات الرقمية قد تترتب عليها مسؤوليات قانونية وتعويضات مالية.
ونشرت إلهام الفضالة بيان الحكم عبر حسابها على «إنستغرام»، ووجّهت الشكر إلى المحامي سامي المزكرة وفريق العمل في الشركة، كما عبّرت عن تقديرها للقضاء في المملكة العربية السعودية، مؤكدةً ثقتها بالعدالة، وأن الحكم جاء بعد جهود قانونية بذلها فريق الدفاع.
 

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