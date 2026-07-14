تطورات جديدة في قضية الهام الفضالة ومحكمة الاستئناف تصدر حكما جديدا بحقها

وأوضحت الشركة، في بيان، أن المحكمة أقرت بأحقية موكلتها في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الإساءة والتشهير الإلكتروني اللذين تعرضت لهما خلال الأشهر الماضية، مؤكدةً أن الحكم يرسّخ الحماية القانونية للحقوق الشخصية والسمعة، ويبعث برسالة واضحة بأن التجاوزات عبر المنصات الرقمية قد تترتب عليها مسؤوليات قانونية وتعويضات مالية.ونشرت إلهام الفضالة بيان الحكم عبر حسابها على «إنستغرام»، ووجّهت الشكر إلى المحامي سامي المزكرة وفريق العمل في الشركة، كما عبّرت عن تقديرها للقضاء في ، مؤكدةً ثقتها بالعدالة، وأن الحكم جاء بعد جهود قانونية بذلها فريق الدفاع.