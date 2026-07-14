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جيمس فرانكو يثير الجدل بفيديو «كائن فضائي» قرب منزله
جيمس فرانكو يثير الجدل بفيديو «كائن فضائي» قرب منزله
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جيمس فرانكو يثير الجدل بفيديو «كائن فضائي» قرب منزله

فن

2026-07-14 | 10:55
جيمس فرانكو يثير الجدل بفيديو «كائن فضائي» قرب منزله
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Aljadeed
جيمس فرانكو يثير الجدل بفيديو «كائن فضائي» قرب منزله

أثار الممثل الأميركي جيمس فرانكو موجة واسعة من الجدل بعد نشره مقاطع قال إنها توثق ظهور كائن فضائي قرب منزله، التقطتها كاميرات المراقبة، مؤكدًا أن الفيديو ليس مصنوعًا بالذكاء الاصطناعي ولا يأتي ضمن حملة دعائية لفيلم جديد.

وظهر فرانكو في سلسلة مقاطع وهو يتحدث بعبارات غامضة، من بينها أن «أمورًا خطيرة تحدث»، وأن ما يمر به «ضرب من الجنون»، قبل أن يعرض تسجيلات تبدو فيها هيئة غريبة خلف شجرة، وأخرى قرب نافذة وباب المنزل.

وقال الممثل إنه وعد متابعيه بالكشف عمّا شاهده، مشيرًا إلى أن البعض وصفه بالجنون، كما زعم أن حسابه تعرض للاختراق وأن جهات تحاول منعه من نشر ما لديه.

 

وسرعان ما تحولت المقاطع إلى مادة واسعة للسخرية عبر مواقع التواصل، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن ما ظهر في التسجيلات لا يتعدى كونه زيًا تنكريًا أو خدعة مصورة، بينما رجح آخرون أن تكون القصة جزءًا من حملة ترويجية لمشروع فني جديد.

في المقابل، عبّر بعض المعجبين عن قلقهم من تصرفات فرانكو وطريقة ظهوره في المقاطع، فيما لم تصدر أي معلومات موثوقة توضح حقيقة ما نشره أو الدوافع التي تقف خلفه.

ولم يقدم فرانكو حتى الآن أي دليل مستقل يثبت أن التسجيلات توثق كائنًا غير بشري، ما أبقى القصة محصورة بين احتمالات الخدعة، والترويج الفني، ومحاولة جذب الانتباه.

ويُعد جيمس فرانكو من أبرز نجوم هوليوود، واشتهر بدور «هاري أوزبورن» في سلسلة «Spider-Man»، كما شارك في أفلام بارزة بينها «127 Hours» و«Pineapple Express» و«Sonny»، ورُشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم «127 Hours».

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