جيمس فرانكو يثير الجدل بفيديو «كائن فضائي» قرب منزله

وظهر فرانكو في سلسلة مقاطع وهو يتحدث بعبارات غامضة، من بينها أن «أمورًا خطيرة تحدث»، وأن ما يمر به «ضرب من الجنون»، قبل أن يعرض تسجيلات تبدو فيها هيئة غريبة خلف شجرة، وأخرى قرب نافذة وباب المنزل.

وقال الممثل إنه وعد متابعيه بالكشف عمّا ، مشيرًا إلى أن البعض وصفه بالجنون، كما زعم أن حسابه تعرض للاختراق وأن جهات تحاول منعه من نشر ما لديه.

الممثل الأمريكي العالمي "جيمس فرانكو" نشر قبل ساعات مقاطع قال بأنها لكائن فضائي يحوم حول منزله التقطها من كاميرات المراقبة.pic.twitter.com/a2nyp6vqZn



مؤخرًا شوهد وهو يتجول في بيته ويتصرف بطريقة غير طبيعية، ويتحدث بعبارات مثل:

- هناك خطيرة تحدث

- ما يحدث معي ضرب من الجنون

-… — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 14, 2026

وسرعان ما تحولت المقاطع إلى مادة للسخرية عبر مواقع التواصل، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن ما ظهر في التسجيلات لا يتعدى كونه زيًا تنكريًا أو خدعة مصورة، بينما رجح آخرون أن تكون القصة جزءًا من حملة ترويجية لمشروع فني جديد.

في المقابل، عبّر بعض المعجبين عن قلقهم من تصرفات فرانكو وطريقة ظهوره في المقاطع، فيما لم تصدر أي معلومات موثوقة توضح حقيقة ما نشره أو الدوافع التي تقف خلفه.

ولم يقدم فرانكو حتى الآن أي دليل مستقل يثبت أن التسجيلات توثق كائنًا غير بشري، ما أبقى القصة محصورة بين احتمالات الخدعة، والترويج الفني، ومحاولة جذب الانتباه.

ويُعد جيمس فرانكو من أبرز نجوم هوليوود، واشتهر بدور «هاري أوزبورن» في سلسلة «Spider-Man»، كما شارك في أفلام بارزة بينها «127 Hours» و«Pineapple Express» و«Sonny»، ورُشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم «127 Hours».