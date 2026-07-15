القبض على سارق منزل رنا ريشة ومحمد عبد العزيز في دمشق خلال 48 ساعة

وكشفت رنا ريشة أن السارق استغل دخول ابنها إلى المبنى، وتسلل خلفه قبل أن يختبئ قرب المدخل ويراقب حركة أفراد العائلة، ثم دخل إلى المنزل واستولى على عدد من المقتنيات والهواتف وغادر خلال ثوانٍ.

وأوضحت أن تسجيلات كاميرات المراقبة ساعدت في كشف تفاصيل الحادثة وتحديد هوية المشتبه به، بعدما أظهرت دخوله إلى المبنى واختباءه خلف الباب قبل تنفيذ السرقة.

، أشاد المخرج محمد بسرعة استجابة ، مؤكداً أن الدوريات باشرت عمليات البحث منذ تقديم البلاغ، قبل أن تتولى المباحث الجنائية متابعة القضية والوصول إلى السارق والأشخاص المتعاونين معه.

ووجهت رنا ريشة الشكر إلى العناصر الأمنية، مشيرة إلى أن طريقة التعامل معها ومع عائلتها منحتها شعوراً بالأمان بعد الصدمة التي تعرضوا لها.