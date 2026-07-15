العائلة الملكية الإسبانية تحتفل بتأهل «لا روخا» إلى نهائي كأس العالم

وظهر أفراد العائلة الملكية داخل منزلهم في وهم يرتدون قمصان المنتخب الإسباني ويتابعون المباراة بحماسة، قبل أن تنفجر فرحتهم مع إطلاق صافرة النهاية. وبرز الملك فيليب وهو يرفع ذراعيه احتفالاً، ثم يحتضن زوجته وابنتيه في عائلي لاقى تفاعلاً واسعاً عبر .

وغاب الملك عن مدرجات ملعب «AT&T» في تكساس بسبب ارتباطات رسمية تتعلق بحفل توزيع جوائز أميرة جيرونا، إلا أنه حرص على متابعة اللقاء برفقة عائلته، فيما أرفق الديوان الملكي الفيديو برسالة تهنئة ودعم للمنتخب الإسباني في مشواره نحو اللقب.

وكان منتخب قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على بهدفين من دون رد، سجلهما ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو، ليبلغ «لا روخا» نهائي المونديال للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 2010.