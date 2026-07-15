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وفاة سكوت برايس نجم «As the World Turns» بعد صراع مع السرطان
وفاة سكوت برايس نجم «As the World Turns» بعد صراع مع السرطان
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وفاة سكوت برايس نجم «As the World Turns» بعد صراع مع السرطان

فن

2026-07-15 | 03:32
وفاة سكوت برايس نجم «As the World Turns» بعد صراع مع السرطان
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Aljadeed
وفاة سكوت برايس نجم «As the World Turns» بعد صراع مع السرطان

توفي الممثل الأمريكي سكوت برايس، نجم المسلسل الشهير «As the World Turns»، عن عمر ناهز ثمانية وستين عاماً، بعد صراع مع سرطان المريء والمعدة.

وأعلنت الممثلة لوسي أرناز خبر الوفاة عبر منشور على حسابها في «فيسبوك»، قبل أن تحذفه لاحقاً، ووصفت برايس بأنه ممثل رائع وإنسان وزوج وأب استثنائي، موجهة رسالة تعزية إلى زوجته جودي ستيفنز وابنهما جاكسون.

وكان برايس قد كشف عام 2025 عن إصابته بسرطان المريء والمعدة في المرحلة الثالثة، وخضع لسلسلة من العلاجات التي ساهمت في تحسن حالته لفترة، قبل أن يعود المرض مجدداً ويتسبب بوفاته، وفق ما ذكرته أرناز في رسالة النعي.

واشتهر الراحل بتجسيد شخصية كريغ مونتغمري في مسلسل «As the World Turns»، كما رُشح مرتين لجائزة «Daytime Emmy» عن فئة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي. وشارك خلال مسيرته في عدد من الأعمال، بينها «chicago P.D.» و«Blue Bloods» و«Law & Order»، وكان آخر ظهور تمثيلي له عام 2024.

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