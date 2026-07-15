مبابي يفقد أعصابه ويتلفّظ بكلمات نابية بعد خسارة فرنسا أمام إسبانيا

وجاءت الواقعة بعد خسارة أمام بهدفين دون رد، إذ ظهر الإحباط واضحًا على قائد «الديوك» خلال حديثه مع «فوكس»، وقال: «عندما تفوز تحصل على كل المجد، وعندما تخسر عليك أن تتحمل…»، قبل أن يتلفظ بالكلمة التي جرى حجبها فورًا من البث.

وسرعان ما انتشرت اللقطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من الجماهير مع رد فعل مبابي الغاضب بعد انتهاء مشوار المنتخب الفرنسي في البطولة.

وودّعت فرنسا من الدور نصف النهائي، فيما واصل المنتخب الإسباني طريقه نحو المباراة النهائية. ورغم الإقصاء، أنهى مبابي مشواره متصدرًا ترتيب هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف، في حضور هجومي بارز لم يكن كافيًا لقيادة بلاده إلى النهائي.