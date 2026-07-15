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مبابي يفقد أعصابه ويتلفّظ بكلمات نابية بعد خسارة فرنسا أمام إسبانيا
مبابي يفقد أعصابه ويتلفّظ بكلمات نابية بعد خسارة فرنسا أمام إسبانيا
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مبابي يفقد أعصابه ويتلفّظ بكلمات نابية بعد خسارة فرنسا أمام إسبانيا

فن

2026-07-15 | 05:05
مبابي يفقد أعصابه ويتلفّظ بكلمات نابية بعد خسارة فرنسا أمام إسبانيا
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Aljadeed
مبابي يفقد أعصابه ويتلفّظ بكلمات نابية بعد خسارة فرنسا أمام إسبانيا

لم يتمالك النجم الفرنسي كيليان مبابي أعصابه عقب خروج منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026، بعدما أطلق كلمة نابية خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة، ما أجبر القناة الناقلة على تفعيل «صوت الرقابة» وحجبها عن المشاهدين.

وجاءت الواقعة بعد خسارة فرنسا أمام إسبانيا بهدفين دون رد، إذ ظهر الإحباط واضحًا على قائد «الديوك» خلال حديثه مع قناة «فوكس»، وقال: «عندما تفوز تحصل على كل المجد، وعندما تخسر عليك أن تتحمل…»، قبل أن يتلفظ بالكلمة التي جرى حجبها فورًا من البث.

وسرعان ما انتشرت اللقطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من الجماهير مع رد فعل مبابي الغاضب بعد انتهاء مشوار المنتخب الفرنسي في البطولة.

وودّعت فرنسا كأس العالم من الدور نصف النهائي، فيما واصل المنتخب الإسباني طريقه نحو المباراة النهائية. ورغم الإقصاء، أنهى مبابي مشواره متصدرًا ترتيب هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف، في حضور هجومي بارز لم يكن كافيًا لقيادة بلاده إلى النهائي.

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