دارين حمزة تكشف للمرة الأولى سبب منعها من دخول إيران

وتتحدث دارين خلال اللقاء عن الظروف التي أدت إلى اتخاذ قرار منعها من دخول الأراضي ، كما ترد على الانتقادات التي لاحقتها بسبب بعض أدوارها الفنية ومواقفها الشخصية، وتوضح حقيقة ما جرى بعيدًا عن الروايات المتداولة.

وتشهد الحلقة أيضًا اعترافات مؤثرة عن حياتها العائلية، إذ تنهار دارين بالبكاء خلال حديثها عن والدتها الراحلة ورحلتها مع مرض السرطان، قبل أن تستعيد تفاصيل مؤلمة عن مقتل والدها.

كما تتناول تجربتها في الدراما وتعاونها مع الفنان السقا، وموقفها من الأدوار الجريئة، إضافة إلى حديثها عن قرار عدم الإنجاب والندم الذي شعرت به لاحقًا، وعلاقتها بالدين بعد أدائها مناسك وزيارتها إحدى الكنائس.

وتتصاعد أجواء الحلقة بعد تصريحات سياسية مثيرة للجدل، قبل أن تطلب دارين إيقاف التصوير إثر توتر شهدته داخل الاستديو.