ظهور نادر لـ«حياة» ابنة عمرو يوسف وكندة علوش يتصدر

وظهرت حياة في الصورة برفقة والديها خلال لحظة عائلية عفوية، إلا أن كندة حرصت على إخفاء ملامح ابنتها باستخدام رمز تعبيري، التزامًا بقرارها المستمر في حماية خصوصية طفليها وإبعادهما عن الأضواء ومنصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت الصورة بالتزامن مع نشر عمرو مجموعة لقطات رومانسية جمعته بكندة علوش أمام البحر، وأرفقها بمقطع من أغنية «حِلي حِلي» للفنان محمد حماقي، في رسالة غزل لزوجته حظيت بتفاعل واسع من المتابعين.

وأعادت كندة نشر الصور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في «إنستغرام»، قبل أن تضيف الصورة العائلية التي لفتت الأنظار بسبب الظهور النادر لابنتهما الكبرى.

وكانت كندة علوش قد أكدت في تصريحات سابقة حرصها على إبعاد أبنائها عن وهم في سن صغيرة، وتشجيعهم على والأنشطة الفنية والإبداعية بدلًا من الانشغال المستمر بالمنصات الرقمية.

ويملك عمرو يوسف وكندة علوش طفلين هما «حياة» و«كريم»، فيما يحرص على إبقاء تفاصيل حياتهما العائلية بعيدًا عن الأضواء، مع مشاركة بعض اللحظات المحدودة مع الجمهور.