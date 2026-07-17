الشيخة هند تودّع والدها الشيخ حمد بن خليفة بلقطات عائلية نادرة ورسالة مؤثرة

وتضمنت اللقطات مشهدًا عفويًا جمعهما داخل السيارة وهما يتبادلان الحديث والابتسامات، إلى جانب مقطع قديم ظهر فيه الأمير الوالد خلال نزهة برية وهو يلاعب ابنته في طفولتها، في لحظات عكست قوة العلاقة العائلية التي جمعتهما.

وأرفقت الشيخة هند منشورها برسالة رثاء مؤثرة، عبّرت فيها عن اعتزازها بمسيرة والدها وإرثه، مؤكدة أنه رسم لقطر طريق العزة والكرامة وقاد أبناءها نحو مستقبل مشرق، قبل أن تختتم كلماتها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان الديوان الأميري قد أعلن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن الأحد 12 2026، عن عمر ناهز 74 عامًا، كما أعلن الحداد العام في البلاد لمدة أربعة أيام.