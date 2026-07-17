بعدما تركه بلا ردّ… هالاند يوافق أخيرًا على العشاء مع توم هولاند

وكتب تعليقًا على منشور لبرنامج «The Tonight Show» عبر «إنستغرام»: «تم قبول دعوة العشاء يا توم هولاند… متأخر قليلًا، فقط اختر المكان»، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهور النجمين.

وكان توم قد كشف خلال ظهوره مع الإعلامي أنه التقى هالاند في سباق جائزة الكبرى للفورمولا واحد، قبل أن يرسل إليه رسالة خاصة يدعوه فيها إلى تناول العشاء، لكنه لم يتلقَّ ردًا.

وأوضح هولاند أن الموقف كان محرجًا بعض الشيء، إلا أنه تعامل معه بروح مرحة، مؤكدًا إعجابه الكبير بموهبة هالاند.

وبعد ردّ النجم النرويجي، يبدو أن صفحة التجاهل طُويت أخيرًا، وسط ترقّب المتابعين للقاء المحتمل بينهما.